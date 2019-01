Verdammt starke 7" - aber was folgt?

"Formulas Of Rotten Death" ist eine echte Offenbarung für Freunde frostiger Brutalo-Klänge - das lässt sich schon nach den ersten Eindrücken dieser sehr kurzen EP sagen. Allerdings muss man die Geschichte dahinter noch einmal rekapitulieren und sich im Anschluss fragen, warum so viele Soloprojekte derzeit aktiv sind und Shortplays in die Runde schmeißen, wohingegen der Mut, es auch mal in einem konstanten Bandformat über die komplette Distanz zu probieren, anscheinend nur bei den länger etablierten Combos wirklich vorhanden ist.

MUSMAHHU-Mastermind Swartadaupuz, der dieses neue Format alleine betreibt, ist bei unzähligen weiteren Acts aktiv und hinterlegt allerorts kleine Kostproben, will sich aber offenbar nicht darauf einlassen, eine dieser vielen Bands auch mal etwas ernsthafter zu betreiben. Solange der musikalische Output nicht daneben geht, will man sich ja gar nicht beklagen, aber ein kleines Geschmäckle bleibt dann doch - einfach weil Konstanz und Konsequenz zwei Faktoren sind, die nicht nur die ältere Generation der Hörerschaft extrem schätzt.

Nun aber zurück zu "Formulas Of Rotten Death" und den beiden überfallartigen, bösartigen und vor allem boshaften Prügelstunden, die der schwedische Songschreiber hier anbietet. Sowohl der Titelsong als auch die B-Seite 'Apocalyptic Brigade Of Forbidden Realms' bieten einen brachialen Genre-Mix, der hin und wieder an die etwas düstereren Ausbrüche aus dem Hause MORBID ANGEL erinnert und ähnlich ungefiltert über die Grenzen schaut wie die ganz extremen Stücke von Azagthoth und Co. Der einzige Unterschied: MUSMAHHU setzt weniger auf technische Raffinesse als auf pure Brutalität und kommt mit den vielen sphärischen Anteilen der beiden Kompositionen auch auf diesem Weg zum Erfolg. Denn genau so muss Blackened Death Metal am Ende klingen.

Bleibt also die Hoffnung, dass "Formulas Of Rotten Flesh" keine Eintagsfliege bleibt und Swartadaupuz dieses Projekt auch weiterhin ernsthaft betreiben wird. Auf diesem Niveau lässt man sich jedenfalls gerne extrem unterhalten.