Neuer Sound, neuer Song - mehr leider nicht!

Ein neues Album ist bei MUSTAN KUUN LAPSET noch nicht in Aussicht, allerdings wollen die Finnen ihr Publikum an der aktuellen Kurskorrektur teilhaben lassen, damit demnächst keine offenen Mäuler ob des radikalen Schwenks zu eher Mainstream-tauglichen Metal-Sounds zurückbleiben. 'Ikaros' präsentiert die Herrschaften fernab von ihrer Black-Metal-Vergangenheit in einem sehr melodischen Kontext, der gelegentlich an die eingängigen Stücke von AMORPHIS erinnert, hier und dort aber auch den melodischen Unterbau von ENSIFERUM mitnimmt.

Leider belässt es die Band bei diesem einen Song, der jedoch sinnbildlich für das zukünftige Werk von MUSTAN KUUN LAPSET sein soll. Man kann von dieser Veröffentlichungspolitik halten, was man mag, ebenso von den musikalischen Veränderungen, die die Finnen vorgenommen haben. Eins darf man aber dennoch festhalten: Der hier veröffentlichte Song ist beileibe kein schlechter!