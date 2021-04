A Final Warning - Chapter One

A Final Warning - Chapter One

Ein "kurzer" Lichtblick in schweren Zeiten.

Wie der Albumtitel "A Final Warning – Chapter One" unschwer zu erkennen gibt, handelt es sich hierbei lediglich um den ersten Teil eines zweteiligen Albumprojekts. Wobei der Begriff Album bei einer Gesamtspielzeit des mir vorliegenden Drehers bei gerade mal 21 Minuten Musik und fünfeinhalb Titeln sicherlich etwas zu hoch gegriffen ist. EP ist vermutlich die passendere Bezeichnung dafür.

Wer mich kennt, weiß auch, dass ich durchaus ein Faible für kurze Alben um die 30 Minuten hege, insofern natürlich die Qualität der Songs passt. Deshalb fasse ich mich betreffs der hier dargebotenen Qualität der neuen Stücke kurz. Alle Titel entwickeln enormen Ohrwurmcharakter, sind fett produziert und deshalb für alle MUSTASCH-Jünger sicherlich ein gefundenes Fressen. Mir als bekennendem Gitarrenfetischisten wäre aufgrund des wirklich packenden Songwritings fast entgangen, dass es auf keinem einzigen Titel ein richtiges Gitarrensolo gibt, was ich den Schweden hiermit ausdrücklich als sehr großes Kompliment auslege. Gefühlt bekam zudem das Keyboard etwas mehr Spielraum, was den Sound der Schweden nochmals um einiges fetter erscheinen lässt.

Eigentlich sollte ich doch nun als Fazit beide Daumen steil nach oben richten, oder etwa nicht? Naja, wäre da nicht die zumindest mir etwas unverständliche Preispolitik hinter der Veröffentlichung. Ich habe mich mal auf den gängigen Händlerforen im Netz umgesehen und leider wird das Vinyl nirgends unter 22.- Euro angeboten. Das finde ich als Vinyl-Sammler schon ziemlich happig, wenn man sich vor Augen hält, dass die reine Spielzeit eigentlich nur ein halbes Album beziehungsweise eine EP hergibt. Wagen wir noch einen kurzen Blick in die Zukunft und gehen einfach mal davon aus, dass auch "Chapter Two", welches bereits im kommenden Oktober erscheinen soll, mit einer ähnlich kurzen Spielzeit aufwartet. Dann muss ich, als MUSTASCH-Fan, der die Musik ausdrücklich großartig findet und deshalb natürlich auch beide Teile in meiner Sammlung stehen haben möchte, locker 44.- Euro dafür auf den Tresen legen.

Puh, da ist erstmal durchatmen angesagt. Ich habe wirklich absolut keine Ahnung, ob diese Veröffentlichungspolitik momentan mit der Corona-Pandemie im Zusammenhang steht, oder andere Hintergründe hat. Fakt jedenfalls ist, dass auch ich zweimal nachdenken werde, bevor ich mein hart verdientes Geld hier investiere. Bei einem Preis von 15.- Euro für pro Vinyl könnte ich noch guten Gewissens mitgehen, da man dann im Endeffekt zwei Vinyls, mit vermutlich verschiedenen Artworks zu einem Gesamtpreis von 30.- Euro als halbwegs reellen Gegenwert bekommen würde.