Rückkehr mit altem Stoff

Bereits vor zweieinhalb Dekaden wurde diese ukrainische Death-Metal-Walze erstmalig aktiv. Damals noch unter dem Banner LIMITED MUTANTER unterwegs, haben sich die Osteuropäer im Underground für eine kurze Zeit verdient gemacht, bevor die Band ein langjähriges Schattendasein fristete, welches man erst im vergangenen Jahr endgültig ad acta legte. In der Zwischenzeit benannte man sich in MUTANTER um, verdiente jedoch auch keine Fleißkärtchen, weil die Truppe die meiste Zeit seit der Gründung auf Eis lag. Als im vergangenen Jahr schließlich das Studio gebucht wurde, haben sich die Herrschaften wahrscheinlich selbst am meisten überrascht, weil eigentlich nicht mehr davon auszugehen war, dass MUTANTER in irgendeiner Form noch mal aktiv werden sollte. "The Limit" soll nun für viele verpasste Augenblicke Rehabilitation bringen - doch gelingt das auch tatsächlich?

Im Großen und Ganzen kann man der Band sicherlich zugestehen, ganz ordentliche Arbeit geleistet zu haben, doch den echten Paukenschlag zum Comeback hat MUTANTER ganz klar verpasst. Nach wie vor steht die Band für verschlepptes Old-School-Gemörtel mit leichten Thrash-Tendenzen und bezieht sich dabei auf die Einflüsse rund um das Gründungsjahr - kein Wunder, denn der größte Teil des Materials wurde bereits in den 90ern geschrieben, seither aber anscheinend nicht mehr auf gewisse Qualitätsstandards überprüft. Leider nämlich sind die meisten Songs trotz angenehmen Riffings recht lahm und kommen nicht so recht in Schwung. Die Grooves dürften gerne etwas fetter sein, und auch die Growls hat man an anderer Stelle schon impulsiver und überzeugender gehört.

Läge nicht dieses besondere Feeling in der Luft und klängen die Gitarren nicht so fein nach ganz alter Schule, würde man wahrscheinlich durchweg enttäuschte Resonanz erhalten. So jedoch hat "The Limit" zumindest einige Qualitäten vorzuweisen, die Hoffnung machen, dass bei MUTANTER künftig noch etwas geht. In Sachen Songwriting werden sich die Ukrainer aber noch mal deutlich steigern müssen - es sei denn, die Jungs sind analog zum Albumtitel auch hier schon am Limit angelangt. Der aktuelle Release jedenfalls hat noch reichlich Luft nach oben und kann daher auch nur bedingt empfohlen werden.

Anspieltipp: Brainless God