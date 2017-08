ADHS-Metal mit penetranter Langzeitwirkung

Ginger von THE WILDHEARTS war schon immer ein Typ fürs Grobe; mit ziemlich offensiven Kampfansagen gelang es dem Frontmann einer der meist unterschätzten britischen Formationen immer wieder, seine Band für einen Moment ins Rampenlicht zu schubsen. Doch abseits der Insel blieben die Erfolge aus, und so sehr der gute Herr auch im gesetzten Alter um Aufmerksamkeit buhlt, so gering ist am Ende leider der Ertrag all dieser Mühen.

Doch Ginger hat noch ein zweites Pferd im Stall, auf dem er noch einmal viel schneller und wilder reitet als bei seiner etatmäßigen Truppe. MUTATION heißt die Kapelle, mit der er sich völlig anderen Musikfeldern widmet und einen Kontrast zu THE WILDHEARTS kreiert, wie er deutlicher und außergewöhnlicher kaum sein kann. Denn auch im dritten Anlauf lärmt die Band ähnlich unkontrolliert vorwärts wie anno dazumal STRAPPING YOUNG LAD. Der klare Unterschied jedoch: Bei MUTATION sind endgültig alle Regeln außer Kraft gesetzt, und abgesehen von einigen noisigen Industrial-Attacken bleibt auch diesmal nicht viel mehr hänger als zwei oder drei Refrains, in denen sich MUTATION mal ein wenig mehr zusammenreißt. Doch sonst? Tja, sonst scheint Ginger ein klares ADHS-Problem zu haben, denn so durchgeknallt und zügellos wie er sein Material auf "Mutation III: Dark Black" in die Waagschale schleudert, sind selbst diese verrückten Briten ein echter Sonderfall in Sachen brachiale Lärmorgien. Und das will schon was heißen!

Und trotzdem will man die Truppe auch diesmal nicht auf die Effekte begrenzen, die sie mit großem Aufwand in die Songs eingeschoben hat. Man kann einfach nicht abstreiten, dass diese Nummern etwas haben, was immer es auch ist, und ganz gleich welche Abneigung man sonst auch gegenüber purer Effekthascherei hat. Aber MUTATION ist ein Überfallkommando mit nachhaltiger Wirkung, manchmal vielleicht sehr plump, aber letztendlich doch sehr, sehr effizient. Aus anfänglicher Abneigung wird schließlich doch noch ein leicht gereckter Daumen, der gerade deshalb stehen bleibt, weil "Dark Black" nicht spurlos vorbeigerauscht ist. Sollte die Band dieses Material auch auf der Bühne reproduzieren können, gibt es von meiner Seite noch mehr Applaus. Bis dahin beschäftige ich mich aber lieber damit, zu analysieren, warum ich diese Band nicht schlecht finden kann.

Anspieltipps: Toxins, Irritant