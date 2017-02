Prog-Gourmets müssen hier zugreifen.

THE MUTE GODS ist eine britische Progband, welche die Mitglieder Nick Beggs (Bass/Gitarre Gesang), Roger King (Keys) und Marco Minnemann (Schlagzeug) vereint, welche als Musiker für STEVE HACKETT oder STEVEN WILSON (Minnemann) tätig waren. Bereits das Debüt-Album "Do Nothing Till You Hear From Me", welches gerade mal letztes Jahr erschien, konnte für größtenteils positive Kritiken sorgen. Mir war das Trio bisher unbekannt und ich bin umso mehr angetan von dem, was die drei Profis auf "Tardigrades Will Inherit The Earth" leidenschaftlich kredenzen.



Der durch Beggs doch sehr britisch geartete Prog, begeistert mich nicht nur durch das virtuose Zusammenspiel der Protagonisten, sondern primär durch einen eigenständigen, sympathischen Charakter, der für mich durch seinen 90er-Charm groß punktet und der Musik eine gewisse Indie-Note verleiht. Und immer wieder springt in mir eine Verbindung zu U2 an, die ich selbst überraschend finde, aber die Stimme Beggs lässt mir in Songs wie 'The Dumbing Of The Stupid' keine andere Wahl. Sicherlich ist es auch der sehr wandelbare Gesang, der die Meinungen spaltet, die Stimmfarbe muss man mögen.



Sehr gut gelungen ist auch, dass "Tardigrades Will Inherit The Earth" trotz aller Verspieltheit so relaxt daherkommt, aber zugleich eine düstere Kulisse aufbaut - ganz, als ob eine Invasion der Bärtierchen (engl. Tardigrades) die Erde bevölkern würde. 'Animal Army' ist der offensichtliche Hit, aber auch Nummern wie das starke 'We Can't Carry On', der famose Titeltrack und das bezaubernde 'Stranger Than Fiction' sind wunderschöne, eigenständige und atmosphärisch dichte Prog-Songs, die auch aufgrund des organischen Sounds des Albums total lebendig sind und zum Verweilen einladen.



"Tardigrades Will Inherit The Earth" ist durch und durch ein Prog-Album, das sich jedoch nicht in aufgeblähter Verspieltheit verliert, sondern stets songdienlich agiert und den Hörer nicht überfordert, sondern einfach guten Prog bietet. Liebhaber müssen hier zugreifen!