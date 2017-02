Querbeet durch die Hard Rock-Geschichte.

Australien; Classic Rock. Weitere Fragen? Nein. Wozu auch, wenn die Antwort ohnehin sofort auf der Hand liegt? Das mag zwar sehr häufig zutreffen, nicht aber im Fall von MY DYNAMITE.



Zwar lassen sich auch bei dieser Formation aus Melbourne so einige Parallelen zu Angus und Konsorten erkennen und auch die Bezeichnung "Classic Rock" ist definitiv zutreffend, das Sextett zu den unzähligen AC/DC-Kopisten zu zählen, wäre aber völliger Humbug.



Die Mucke von MY DYNAMITE erweist sich nämlich als wesentlich vielschichtiger und facettenreicher und lässt jegliche Zusammenhang geographischer Natur komplett außen vor. Mehr noch, da die Formation zudem bereits über reichlich Selbstbewusstsein verfügt, kommt es sogar vor, dass regionale Zuordnungen komplett über den Haufen geworfen werden.



Unter anderem geht es binnen kurzer Zeit vom eben noch nach Heimatklängen anmutenden Boogie ab in Richtung Mississippi-Delta, wobei auf dem Weg von knackigen Slide-Gitarren unterhalten wird, die vor dem magischen Auge die gehisste Südstatten-Flagge wehen lassen. "Querbeet durch die Hard-Rock-Geschichte" ist hier das Thema und so könnte durchaus das Motto im Proberaum sowie beim Studioaufenthalt von MY DYNAMITE gelautet haben, denn etwaige Limitierungen sind auf "Otherside" definitiv nicht auszumachen.



Kein Wunder also, dass man sich als Zuhörer an unterschiedlichste, langgediente Größen von A(EROSMITH) bis Z(Z TOP) erinnert fühlt, des Öfteren aber auch momentan durchstartende US-Rocker wie BLACKBERRY SMOKE als Inspiration durchschimmern und man sich bei Tracks wie 'Witch Hat' oder 'Can’t Tell Lies' im Kopfkino auf einem amerikanischen Highway wähnt und als Hintergrundbeschallung zum Cruisen eben jene Tracks aus dem Äther dröhnen.



Kurzum, "Otherside" ist eine feines, handwerklich einwandfrei umgesetztes Rock-Album geworden, das reichlich Laune macht und für nahezu alle Zielgruppen von Interesse sein sollte.