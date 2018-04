Pop-Punk-Langeweile

Mal ganz ehrlich: Wo ist denn hier der Punk geblieben? MY KID BANANA ist eine jener Combos, die sich mit locker-flockigen Melodien schmücken und sofort nachvollziehbare Singalongs produzieren, sich aber nicht trauen, auch mal ein bisschen Rock & Roll in ihr Material zu pumpen. Die Folge: Das Songmaterial ist so glatt und gebügelt, dass der Easy-Listening-Charakter nicht mehr durchgängig positiv zu bewerten ist. Nein, im Gegenteil: "Amour Macabre", das neue Album, wird schnell zum langweiligen Einerlei, in dem sich langweilige Songstrukturen mit noch langweiligeren Hooklines messen wollen.

Immerhin geht auf "Amour Macabre" jedoch nicht alles nach Schema F; die Band drosselt hin und wieder das Tempo, um sich anderweitig dem Mainstream anzubiedern, schickt ein paar floskelhafte, einfältige Rocksongs ins Rennen und unterfüttert sie mit einer Reihe Pop-Punk-Launen, die ihr Pulver schon im ersten Durchgang verschießen.

MY KID BANANA arbeitet momentan für die Masse, ohne schon Teil des Mainstreams zu sein. Man kann sich gut vorstellen, dass die Songs von "Amour Macabre" in den einschlägigen Radiostationen laufen - doch dort wird sie wahrscheinlich niemand hören, der auf diesen Seiten unterwegs ist. Insofern: ein allemal verzichtbares Album.