Melancholie in annähernder Vollkommenheit.

Eine gewisse Traurigkeit ist nicht nur im Bandnamen, sondern auch in den regelmäßigen Releases von MY SAD CAPTAINS verankert. Auf ihrem neuen Album haben die Indie-Rocker aus Großbritannien sich sogar noch stärker von ihrer Melancholie übermannen und schließlich auch durchs Songwriting leiten lassen. Das Ergebnis ist ein weitestgehend stilles, bisweilen verträumtes, insgesamt aber doch sehr bedrückt anmutendes Album, das sich jedoch erneut auf die wichtigste Waffe der jungen Combo verlassen kann: die einzigartigen Harmonien.



Drei Jahre nach "Best Of Times" führt uns die Band auf die "Sun Bridge" und reflektiert darauf nicht nur einzelne Lichtstrahlen, sondern auch eine Reihe verschiedenster Gemütszustände bis hin zur totalen Beklemmung. Doch statt sich immer tiefer im Ungemach zu suhlen, setzt MY SAD CAPTAINS auch in den zehn neuen Stücken auf allumfassenden Minimalismus, sanfte Elektronik und eindringliche Synthie-Soundscapes, die vor allem im zweiten Abschnitt der neuen Scheibe immer mehr einem Ambient-Schnittmuster nahekommen, das wiederum einem weltlichen Chillout-Soundtrack gleicht.

Sind es zunächst noch monumentale Indie-Pop-Nummern typisch britischer Prägung, entwickeln sich die Song von Minute zu Minute weiter hinweg von handelsüblichen Strukturen und dem konventionellen Einmaleins des Songwritings, was angesichts der packenden Atmosphäre des Albums zwar absolut in Ordnung geht, die Homogenität von "Sun Bridge" aber ein ums andere Mal auf den Kopf stellt. Aber das ist eigentlich auch der einzige Haken, den man in Kauf nehmen muss. Ansonsten sind bezaubernde Harmonien bei MY SAD CAPTAINS zum wiederholten Male an der Tagesordnung - und das alleine reicht schon aus, um auch dem neuen Album eine Empfehlung auszusprechen.



Anspieltipps: Wintersweet, Relive