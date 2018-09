Keine Metalcore-Sensation, sondern einfach eine richtig gute Band.

Wenn lediglich Nuancen über Erfolg und Misserfolg entscheiden, ist der Druck natürlich gewaltig. Dieser Umstand hat die Musiker von MY SECRET SAFE jedoch nicht davon abgehalten, ebenfalls den Einstieg ins Metalcore-Segment zu wagen. Seit 2014 ist die Band aus Montpellier bereits aktiv und hat im letzten Jahr ihre erste EP veröffentlicht. Kurz darauf haben die Jungs ein Label gefunden, das sich kurzerhand um den internationaalen Vertreib von "Storytelling" kümmert und das Teil gleich noch mal neu auf den Markt bringt. Und wie steht es jetzt mit den Erfolgsaussichten?

Tja, eigentlich sind die gar nicht mal so schlecht, wenngleich man betonen muss, dass die sechs Nummern das Genre nicht mit frischen Impulsen füttern. Es ist der gewohnte Stoff, sehr melodisch, unterfüttert mit nicht allzu fetten, aber doch effizienten Breakdowns und einer gewissen Emo-Schieflage, die hin und wieder an den heftigeren Output von ATREYU erinnert. Das ist erstmal alles nicht besonders, wird aber umso spannender, wenn man das Ganze dann auch mal selbst erlebt hat. Es ist nämlich die Performance, mit der die Franzosen die Ernte einfahren, das sehr lebendige Auftreten und vor allem der starke Wechselgesang, der bereits in der Kürze der Zeit einen sehr nachhaltigen Eindruck hinterlässt. In den melodischen Refrains wähnt man sich außerdem gerne mal in der Nähe von BULLET FOR MY VALENTINE, allerdings auf gleichwertigem Niveau und nicht bloß als Nachahmer ausgelutschter Arrangements. Die Waliser würden sich jedenfalls freuen, heute noch mal einen solch frischen Output rauszuhauen...

Ja, es ist alles stimmig, was auf "Storytelling" geschieht, und es würde mich nicht wundern, wenn die Band bald schon epischere Geschichten erzählt und auf den größeren Bühnen ein Zuhause findet. Lässt man die fehlende Eigenständigkeit nämlich mal außen vor, ist das MY SECRET SAFE-Debüt richtig, richtig gut!