Zu klein für die DEFTONES-Fußspuren, aber dennoch interessant!

"UnReal" beginnt so furchtbar vielversprechend, dass man schon schnell die DEFTONES-Trumpfkarte ziehen möchte und versucht ist, einen Vergleich zu ziehen, dem im Grunde genommen eigentlich keine Band standhalten kann. Und leider wird die Euphorie auf dem aktuellen Werk von MY TICKET HOME auch Stück für Stück wiedert glatt gebügelt, weil die Mischung aus groovigem Heavy Rock der Marke SOUNDGARDEN und emotionalen Einschnitten im Stile des Moreno-Clans irgendwann schematisch erscheint und die anfänglichen Besonderheiten Schritt für Schritt wieder zum Standard werden.



Und dennoch sollte man die 13 Songs keinesfalls aufgeben, denn dass "UnReal" unglaublich viel Potenzial mitbringt, ist auch im Hinblick auf die zunehmende Gleichförmigkeit der einzelnen Kompositionen nicht abzustreiten. MY TICKET HOME glänzt mit extrem dynamischen Arrangements, drückenden Riffs und erstklassigem Wechselgesang und kann alleine schon bei der Performance Punkte sammeln, die manch anderer Truppe für immer verborgen bleiben werden. Die Jungs aus Ohio kreieren gleich mehrfach kurze Explosionen mit bleibendem Effekt, arbeiten in dieser Hinsicht ziemlich effizient und können sich am Ende auch darüber hinwegsetzen, dass das vermeintliche Hitpotenzial von Durchgang zu Durchgang abnimmt. Denn auch wenn sich einzelne Schamata wiederholen und das Album ab einem gewissen Punkt durchschaubar wird: Gute Songs bleiben gute Songs, und auf "UnReal" gibt es keine Nummer, die diesbezüglich aus der Reihe tanzt.



Die DEFTONES bleiben zwar erwartungsgemäß unerreicht (und das auch mit großem Abstand), doch gerade deren Fans sollten ruhig mal reinschnuppern, was bei MY TICKET HOME passiert. Wirklich enttäuscht wird nämlich sicherlich niemand sein, der emotionale Songs mit zwischenzeitlichem Zündstoff mag!



Anspieltipps: Flee The Flush, Down Life