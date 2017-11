Wunderschöne Melodien, leider nur im EP-Format!

Als Dan Bond 2014 seinen Ausstieg bei APOLOGIES, I HAVE NONE verkündete, brach für so manchen Liebhaber flockiger Indie-Sounds eine größere Welt zusammen. Gemeinsam mit seinen ehemaligen Mitstreitern hatte er zuvor ein Album veröffentlicht, das als eines der bedeutsamsten seiner Art in die Geschichte eingehen und den Independent-Sound der Moderne nachhaltig prägen sollte. Glücklicherweise ist Bond der Szene jedoch treu geblieben, auch wenn es mittlerweile fünf Jahre her ist, dass er "London" seine Stimme lieh und die Sterne vom Himmel sang. Mit seiner neuen Band MYELIN will er nun natürlich an alte Erfolge anknüpfen, wagt sich aber eher vorsichtig ins Business zurück.



"Reservoirs" ist zum Auftakt erst mal nur eine EP, mit der sich der Frontmann langsam aber sicher etablieren möchte. Doch angesichts der erneuten Klasse seiner Performance und den grandiosen Melodien, die auch bei MYELIN im Vordergrund stehen, muss er sich wohl kaum Gedanken machen, dass er unter neuer Flagge einen Fehlstart hinlegen könnte.



Dennoch setzt Bond mit seinem neuen Team nicht bloß auf vertraute Klänge, sondern bewegt sich gelegentlich in durchaus härteren Gefilden. Die Gitarrensounds sind nicht mehr ganz so melancholisch, hier und dort erfährt man einige Heavy-Rock-Grooves, uind insgesamt sind die fünf ersten MYELIN-Stücke auch eine Spur kompakter als das Material von APOLOGIES, I HAVE NONE. Sobald der Sänger jedoch mit seinen Stimmbändern zaubert, ist das alte Gefühl aber sofort wieder hergestellt. Da werden zauberhafte Gesangsmelodien kreiert, ganz große Emotionen transportiert und erstklassige Hooklines produziert. Oder kurzum: Hier entsteht sofort Magie, und das ist zu großen Teilen diesem Ausnahmemusiker zu verdanken, dessen Rückkehr mindestens genauso triumphal ist wie sein Output vor dem letzten Abgang. Es besteht jedenfalls kein Zweifel daran, dass Fans seiner alten Werke auch Bonds neuen Schauplatz lieben werden. Und alles andere ist sowieso egal!



Anspieltipps: Die, Gaps, The Cave