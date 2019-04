Ein Meisterwerk in allen Belangen!

Wenn es bei MYRATH eine Konstante gibt, dann sind es die qualitativ hochklassigen Releases, angefangen beim Debüt "Hope" aus dem Jahr 2007 bis hin zum letzten 2016 erschienenen Werk "Legacy". Das neuste Album könnte jetzt so etwas wie den vorläufigen Höhepunkt im bisherigen Schaffen der Tunesier sein.



"Shehili" so der Name des neusten Meisterwerks, ist die tunesische Bezeichnung für einen heißen Wüstenwind, wie der Schirokko. Ein wie ich finde, perfekt gewählter Titel für ein perfektes Album ohne jeglichen Makel. Auch nach mehreren Durchläufen kann ich beim besten Willen nichts erkennen, was in irgendeiner Form kritikwürdig wäre. MYRATH ist eine nahezu vollendete Symbiose von Metal und orientalischen Klängen gelungen. Die progressiven Elemente wurden dabei größtenteils zugunsten einer unwiderstehlichen Eingängigkeit zurückgeschraubt. Was mich auf "Shehili" besonders beeindruckt sind die ausgeklügelten Arrangements. Hier wurde nichts dem Zufall überlassen und das hört man heraus. Laut einer frühen Newsmeldung auf der Bandwebseite, die noch zu Beginn der Aufnahmen gepostet wurden, arbeitete man zudem mit dem Tunesischen Symphonie Orchester zusammen. Aus der Presseinfo geht da leider nichts genaues hervor. Egal wer da letztendlich für die Orchestrierung zuständig war, diese kann ebenfalls nur als exzellent bezeichnet werden. Der so schon geniale Gesamtsound wird dadurch noch mehr aufgewertet.



Ich habe keine Ahnung ob da von Seiten MYRATHs für zukünftige Veröffentlichungen noch eine Steigerung möglich ist. Auch wenn es fast unmöglich sein dürfte, da noch einen draufzusetzen, traue ich ihnen zu, mich in der Zukunft eines Besseren zu belehren, weshalb ich mir bei der Punktevergabe noch einen zumindest kleinen Puffer nach oben lassen möchte.



Anspieltipps: Dance, No Holding Back, Mersal, Shehili