Wunderbares Live-Erlebnis

Ob man wirklich innerhalb von sechs Jahren insgesamt drei Live-Alben veröffentlichen muss, ist Ansichtssache. Doch so ist das eben bei den Proggern von MYSTERY, die im Rahmen ihrer "Live and Butterflies"-Tour im vergangenen Jahr einmal mehr Lust auf ein entsprechendes Dokument hatten. Also wurde der Auftritt in Posen, im Blue Note Jazz Club, entsprechend mitgeschnitten und für die Nachwelt festgehalten. Spektakuläre 160 Minuten Gesamtspielzeit weist "Live In Poznan" auf, sodass hier definitiv alle Freunde der MYSTERY-Kunst auf ihre Kosten kommen.

Selbstverständlich steht das noch immer aktuelle "Lies And Butterflies“"-Album im Vordergrund dieser Veröffentlichung, und in jeder Faser dieser wunderbaren zwei Rundlinge wird klar, wie gut sich die Platte für die Bühnen dieser Welt eignet. Insbesondere das überlange 'Looking For Something Else', 'Something To Believe In' und 'Come To Me' stürmen an vorderste Front und sorgen für ein Hörerlebnis der besonderen Art.

Grund dafür ist jedoch auch der warme und klare, in hohem Maße authentische Live-Sound, durch den die MYSTERY-Mischung aus symphonisch-rockigen, balladesk-melodischen und dynamisch vor sich hin groovenden Momenten bestens hervorragt. Publikum und Band spielen sich gegenseitig die Bälle zu und pushen sich immer weiter nach vorne. Jean Pageau weiß auch in seinem sechsten MYSTERY-Jahr stimmlich sehr zu gefallen und drückt neuem ('How Do You Feel?'), aber auch älterem, von Benoît David eingesungenem Material ('The Scarlet Eye') seinen ganz persönlichen Stempel auf. Den Zuschauern gefällt es und sie lauschen interessiert und euphorisch den 160 Minuten feinstem Prog.

Natürlich sorgen am Ende 'The Preacher's Fall' und der aktuelle Rausschmeißer 'Chrysalis' für die entsprechenden Kirschen auf dem Eisbecher des AO-/Progressive-Rocks. Und obwohl der Fokus auf Lügen und Schmetterlingen liegt, sorgen auch frühere Hits für die besonderen Aha-Erlebnisse. Beispielsweise 'The Willow Tree' und 'Shadow Of The Lake' dürften dem polnischen Publikum immens gefallen haben, wusste MYSTERY damals wie heute schließlich trotz der Überlänge einiger Songs, wie die Band den Zuschauer in ihren Bann ziehen kann.

Im direkten Vergleich gefällt "Live In Poznan" nicht nur ob der Aktualität, sondern speziell ob der Gesamtstimmung sogar noch besser als "Second Home" oder "Tales From The Netherlands". Somit steht fest, dass die vorliegenden Rundlinge sicherlich auch ein Maßstab für viele weitere Veröffentlichungen von MYSTERY und weiteren AOR-Konsorten sind.