Faszinierend und manchmal gar atemberaubend - die Rückkehr der weltlichen Ausnahmeerscheinung

Mehr als zwei Dekaden hat dieser legendäre Damenchor überhaupt nicht mehr stattgefunden - dabei erlangte THE MYSTERY OF THE BULGARIAN VOICES in den 80ern Weltruhm und sicherte sich für das zweite Album sogar einen Grammy. Inzwischen ist die Magie leider verblasst, weil sich das Ensemble komplett zurückgezogen hat und diverse Nachahmer mittlerweile auf einem ähnlichen Level unterwegs sind wie die jungen Frauen vor 30 Jahren. Gemeinsam mit DEAD CAN DANCE-Sängerin Lisa Gerrard wagt man nun aber die Wiederauferstehung und schließlich auch das erste Album seit einer tatsächlichen Ewigkeit. "BooCheeMish" soll noch einmal an die Anfänge der Weltmusik erinnern, die THE MYSTERY OF THE BULGARIAN VOICES seinerzeit noch unter dem Banner von LES MYSTÈRE DES VOIX BULGARES hinlänglich mitprägte. Und in der Tat: Wer die Bewegung in der Ethno-Landschaft in den vergangenen Jahrzehnten auch nur ein bisschen verfolgt hat, wird feststellen, dass die größte Strahlkraft trotz vieler elementarer Beiträge immer noch vom Original ausgeht.

Allerdings braucht es bei "BooCheeMish" auch die passende Atmosphäre, um sich auf die teils sakralen Gesänge auch voll und ganz einlassen zu können. Die Band arbeitet weitestgehend A-Capella und hat lediglich einige Backing-Flächen im Angebot, um den Gesamtklang etwas voluminöser zu gestalten. So entsteht mit der Zeit ein nahezu Soundtrack-artiges Gebilde, in dem die erneut herausragenden Sängerinnen und schließlich auch Madame Gerrard sich auf eine sehr subtile Art und Weise duellieren, während zur gleichen Zeit einige experimentelle Folk-Noten durch die Hintertür ins Gesamtkonzept eindringen und ebenfalls nach Geltung verlangen.

Es ist eine sehr spannende Inszenierung, die THE MYSTERY OF THE BULGARIAN VOICES hier aufbietet, sicherlich nicht jedermanns Geschmack, im Hinblick auf die fantastische, sphärisch enorm dichte Darbietung aber in jedem Fall eine Hörprobe wert - und durchaus auch mehr, denn die hypnotische Wirkung der zunächst elegisch-lethargisch anmutenden Chöre ist nicht zu unterschätzen! Das spürt man spätestens in der zweiten Albumhälfte, in der die Damen einen längst verzaubert haben...

Anspieltipps: Unison, Zableyalo Agne, Stanka