So kann das neue Metaljahr beginnen!

Ich hatte ja bereits im Spätsommer die Ehre, das neuste Werk vorab bei einer Listeningsession im Studio zu hören. Und bereits nach dieser Hörprobe hatte ich das Gefühl, dass da was ganz Großes auf uns zukommt. Dieses wurden jetzt durch etliche Hördurchgänge auf der heimischen Hifi-Anlage betätigt. Mit "Metal Division" setzen die deutschen Metaller MYSTIC PROPHECY bereits zum Jahresbeginn die Messlatte für sämtliche noch in diesem Jahr folgenden Veröffentlichungen schon sehr hoch an.



Und es ist auch der Titeltrack, der die Scheibe in einer Weise eröffnet, die man sich als Metalfan nicht besser wünschen könnte. 'Metal Division' ist eine stampfende Dampfhammernummer ausgestattet mit einem messerscharfen Riff und hymnischem Charakter. Beim nachfolgenden ebenfalls starkem 'Eye To Eye' wird das Tempo dann ein bisschen angezogen und erinnert damit ein bisschen an PRIMAL FEAR, was ja nicht die schlechteste Referenz ist. 'Hail To The King' ist im Anschluss eine gelungene Hommage an Alexander den Großen und frisst sich genauso in die Gehörgänge, wie die Stücke zuvor und auch alle nachfolgenden Songs. Man ist ja gerade was den Härtegrad angeht, ein bisschen Back To The Roots gegangen, allerdings ohne dabei die Fans zu vergessen, welche MYSTIC PROPHECY erst später für sich entdeckt haben. Immerhin ist "Metal Division" bereits das elfte Studioalbum.



Die Mischung aus immer richtig dosiertem Härtegrad und eingängigen Hooklines macht "Metal Division" zum vielleicht bisher besten MYSTIC PROPHECY Album. Gab es auf früheren Werken vielleicht immer mal wieder die eine oder andere verzichtbare Nummer, möchte ich hier nicht eine einzige missen. Die äußerst fette und gleichzeitig natürlich klingende Produktion muss dazu in einer Zeiten von leider zuvielen Plastikproduktionen noch besonders lobend erwähnt werden.



Hier zum Anchecken die beiden Videos zu 'Metal Division' und 'Eye To Eye':