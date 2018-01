Kurzweilige und unterhaltsame Cover-Songs.

Ca. 16 Jahre nach dem Erscheinen des Debütalbums "Vengeance" bringt MYSTIC PROPHECY sein nunmehr zehntes Studioalbum auf den Markt. Doch wer sich auf neue Songs aus dem Hause MYSTIC PROPHECY gefreut hat, könnte jetzt enttäuscht sein, denn "Monuments Uncovered" ist ein reines Cover-Album. Da stellt sich einem dann doch die Frage, ob man sowas braucht.



Die Songauswahl, die MYSTIC PROPHECY hier getroffen hat, ist durchaus interessant. ELTON JOHNs 'I'm Still Standing' oder 'Are You Gonna Go My Way' von LENNY KRAVITZ mal im Power-Metal-Gewand zu hören, hat durchaus seinen Charme. Der Band gelingt es, den Songs ihren eigenen Sound zu verpassen und trotzdem den Charme der Originale einzufangen. Jedoch ist bei den Versionen keine dabei, bei der man mal kurz den Gedanken bekommt, dass sie vielleicht sogar besser als das Original oder zumindest gleich gut ist.



"Monuments Uncovered" ist eine kurzweilige und unterhaltsame Sammlung von Cover-Versionen, die eine gewisse Existenzberechtigung besitzt. Jedoch wäre diese als Bonus-CD bei einem richtigen neuen Album angebrachter gewesen, als sie als vollständiges neues Album herauszubringen, das dann im Handel als Vollpreis-CD das Geld aus den Taschen zieht.