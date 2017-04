Wiederveröffentlichung des starken Zweitlings!

MYSTIC PROPHECY - einer der wenigen Namen, den man in Deutschland bewusst mit dem Begriff "Power Metal" verbinden kann. Die Bayern starteten mit dem zweiten Album "Regressus" damals durch und verließen den Underground, wie der Vertrag bei Nuclear Blast beweist.



Das Album ist fett produziert und erinnert an amerikanische Helden wie METAL CHURCH, ICED EARTH oder VICIOUS RUMORS. Das liegt auch am druckvollen Gitarrensound sowie am (wie immer) überragenden Gesang von Fronter Lia.



Ich finde das Album schon lange stark, hatte aber immer das Gefühl, dass die Jungs erst kurz danach wirklich ihren Zenit erreicht hatten. Auch live konnten mich die Jungs schon überzeugen. Trotzdem stehe ich etwas rätselnd vor diesem Re-Release. Das Original-Album ist auf CD immer noch gut und zu fairen Preisen erhältlich, und wir haben es auch nicht mit einer Veröffentlichung aus den Urzeitendes Metals zu tun. Die Bonus-Tracks auf dieser Scheibe fallen alle eher in die Kategorie "jo, ganz nett", aber so wirklich brauchen dürfte ein paar Live- und Cover-Versionen keiner.



Für das Album gilt letztlich das meiste, was vor über einem Jahrzehnt hier schon gesagt wurde: Gerade für die Erstveröffentlichungszeit (2003) können wir durchaus von einem kleinen Power-Metal-Klassiker sprechen (als KIT, BYH und HOA erst am Anlaufen waren, darbten die meisten US-Power-Metal-Bands ja vor sich hin). Wer eine ausführliche Song-Besprechung sucht, sei auf das alte Review verwiesen.



Die Cover-Songs ('Fighting The World' von MANOWAR und 'Sanctuary' von IRON MAIDEN) sind gut gemacht, aber reichlich unkreativ (gerade bei MANOWAR hätte es doch dutzende bessere Songs gegeben). Kurz gesagt: Nicht wirklich nötig.



Wer auf diese Musik steht und diese Scheibe noch nicht sein eigen nennt, sollte also spätestens jetzt zuschlagen. Es muss aber nicht unbedingt diese Version sein. Das Bonus-Material rechtfertigt einen Nachkauf aus meiner Sicht auch nicht.



Anspieltipps: Lords Of Pain, Night Of The Storm, Lost In Time.