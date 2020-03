Oh mein Gott...

Wer sich eigentlich partout gegen die finsteren, mitunter poppigen Klänge aus dem Gothic-Segment sperrt, der Schwarzheimer-Szene irgendwann aber doch mal eine Chance geben möchte, sollte auf alle Fälle vermeiden, den Einstieg mit NACHTFALTER bzw. "Was bleibt" zu machen. Die neue Platte des jungen Duos bestätigt nicht nur alle grundsätzlichen Abstrafungen, mit denen sich das Genre seit Jahrzehnten herumschlagen muss, sondern greift auch sonst in jeden peinlichen Klischeetopf, als wäre dort den Stein der Weisheit zu finden - aber natürlich liegt der irgendwo ganz anders versteckt.

"Was bleib" ist sowohl lyrisch als auch musikalisch eine absolute Katastrophe: Die Emotionen erscheinen arg gekünstelt, die Melodien sind nicht nur schwach, sondern teilweise so sperrig, dass man sich fragt, wer hier überhaupt folgen kann, und die lahme, eintönige Performance setzt dem Ungemach die dornige Krone auf und verursacht vor allem in den Ohren eine Menge Schmerz. Was für ein ein unangenehmes Nervenspiel!

Mir ist absolut schleierhaft, warum es solche Acts immer wieder schaffen, einen wirklich anständigen Plattenvertrag bei einem respektablen Label wie Echozone zu ergattern. Geht man lediglich vom musikalischen Output aus, ist dieser für NACHTFALTER nicht nur ein unverdienter Glücksgriff, sondern gleichzeitig ein Schlag ins Gesicht für tausende andere Kapellen, deren kreatives Vermögen das hier Gebotene locker in die tasche steckt. Nicht empfehlenswert!