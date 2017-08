Rohe Hardcore-Gewalt mit klarem Statement!

Auch wenn ich kein einziges Wort serbisch verstehe, scheint ein Blick auf die Titel der neuen NADIMAC-Scheibe auszureichen, um zu begreifen, dass die Herrschaften auf ihrer fünften Full-Length gegen alles und jeden wettern, der ihnen das Leben schwerer macht. "Besnilo" ist ein recht politisch motiviertes Album, das seine Wut in 14 radikalen Hardcore-Thrashern zusammenfasst, die in Sachen Aggression kaum mehr zu bändigen sind.



Die Serben lassen sich nicht lange bitten, haben vorsichtshalber alle Bremskabel durchgeschnitten und setzen den Bleifuß mit solcher Gewalt ein, dass man sich immeer wieder überrumpelt fühlt. Aber Vorsicht: "Besnilo" ist mitnichten einer dieser Releases, der in seinem eigenen Gebrüll bzw. in der ausschweifenden Brachialität vom eigenen Personal gefressen wird. Es gibt durchaus ein wenig Abwechslung, die Geschwindigkeit wird ab einem gewissen Level ebenfalls variiert (wenngleich zwischen schnell und superschnell keine allzu großen Unterschiede bestehen), und wer sich nach einer solch intensiven Brutalo-Show noch die Zeit nehmen kann, im Finish solche Grooves zu zaubern, wie sie 'Bez Ograda, Bez Barijera' aufbietet, verdient einfach ein bisschen mehr als nur den üblichen Respektsapplaus.



Was anfangs noch so klingt wie ein unkontrollierter Durchmarsch roher Gewalt, entpuppt sich schließlich als formidabler Genre-Mix, der lediglich die eine entscheidende Frag aufwirft, die wohl keiner so recht beantworten kann: Wie kann es sein, dass NADIMAC trotz einer Vielzahl Singles, EPs und vollständigeer Alben bis heute ein unbeschriebenes Blatt geblieben ist? Sei's drum: "Besnilo" ändert daran einiges!



Anspieltipps: Revolucija u Izoglu, Analni Ovcar, Kapilaizam je Kanibalizam