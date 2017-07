Islands neue Todesblei-Abräumer

Vielleicht erinnert sich noch jemand an das Schaubild, das im vergangenen Jahr zur Fußball-EM herausgegeben wurde. Darin wurden die Einwohner von Island so aufgeschlüsselt, dass am Ende 23 Personen übrig blieben: das Team, das sich bis ins Viertelfinale geschossen hat. Wo genau die Musiker von NARTHRAAL seinerzeit eingruppiert waren, ist im Nachhinein nicht mehr zu entschlüsseln. Angesichts ihrer todesmetallischen Fleischeslust steht jedoch zu befürchten, dass sie weder zu den Schafzüchtern noch zu den Biobauern gehörten - denn mit der Aggression, die sie auch im dritten Anlauf aufbringen, würde es schlecht um die Tiere stehen, die sie im Falle des Falles betreuen müssten.



"Screaming From The Grave" ist gleichzeitig aber auch der erste Langstreckenlauf der isländischen Death-Metal-Combo, die bislang nur im EP-Format veröffentlicht hatte. Doch der Stoff, den die Jungs für "Screaming From The Grave" zusammengetragen haben, hat auch die Ausdauer, um bis zur letzten Sekunde mit massiver Energie, räudiger Attitüde und extremer Vielschichtigkeit Akzente zu setzen. NARTHRAAL fungiert als Bindeglied verschiedenster skandinavischer Todesblei-Auswüchse und ist DISMEMBER und ENTOMBED phasenweise nicht näher als AMON AMARTH und allen heroischen Combos, die den schwedischen Sektor mit Leben gefüllt haben.



Aber es ist mehr als klassisch interpretierter Elchtod, den man auf "Screaming From The Grave" nachhören kann. Hin und wieder sind es auch mal kurze Ausflüge in den Dunstkreis von MORBID ANGEL ('Envy') und den Florida-Bereich, gerade wenn das Tempo gedrosselt und die Grooves schwerer werden. Und so entsteht am Ende eine Scheibe, die sich trotz aller vertrauter Zutaten niemals in die Karten schauen lässt - nicht einmal in einem fast schon augenzwinkernd betitelten Rauschmeißer wie 'Dismember The Entombed'! Diese Isländer sind eine echte Wucht und bestätigen musikalisch genau jenen Leistungsausbruch, die man im vergangenen Jahr auf dem Rasen erleben durfte. Schön, dass außer SOLSTAFIR auch mal eine andere Combo mit richtig geilem Stoff von der Insel grüßt!



Anspieltipps: Dismember The Entombed, Worldwide Destruction, Envy