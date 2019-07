Packende Songs mit starker Produktion.

Beim Bandnamen NARVIK kam mir gleich der Gedanke an die norwegische Stadt Narvik. Die Band stammt zwar nicht von dort, sondern widmet ihren Namen dem Geburtsort des 2007 verstorbenen MADRUGADA-Gitarristen Robert Burås. NARVIK stammt selbst aus Freiburg, wenngleich die neue EP auch der Trondheimer Szene entsprungen sein könnte. Wie auch schon auf dem letzten Album "Ascension To Apotheosis" bestimmt hypnotisch anmutender Black Metal die Veröffentlichung; hier und da schimmert beim Gesang eine Spur Wahnsinn durch, wie man ihn auch in Norwegen findet.

Markant sind bei NARVIK stets die vielschichtig klingenden Gitarren, die - gut produziert - irgendwo zwischen dem im Genre typischen Tremolo-Picking und dem oftmals nicht ganz so geliebten Post-Rock-Sound mit seinen Gitarrenwänden anzusiedeln sind. Selbstverständlich werden die drei langen Songs auch von Leads flankiert, die mäandernd zur etwas "abwesenden" Grundstimmung beitragen. Den allzu oft gehörten "auf die Fresse"-Sound gibt es hier eben nicht.

In ihrer Wirkung ist die "Thoughtless Light"-EP intensiv. Interessant eigentlich, denn normalerweise bin ich kein großer Freund davon, das Schlagzeug so in den Hintergrund zu mischen, dass es mehr als Soundteppich denn als gnadenlose Antriebsmaschinerie fungiert. Hier passt die Produktion aber sehr gut zum angebotenen Songmaterial. Scheinbar ist gerade die Zurückhaltung der einzelnen Instrumente eine Tugend, die das Gesamtwerk besser macht.

Im Prinzip gibt es nur einen einzigen Kritikpunkt an "Thoughtless Light": Es ist kein ganzes Album. Ein Longplayer mit diesem Qualitätsniveau darf aber gerne noch geliefert werden, bei NARVIK sollten Black-Metal-Hörer auf jeden Fall dranbleiben!