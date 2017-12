Zuverlässige Brachialität

Nichts Neues aus dem Hause NASTY: Die Jungs prügeln immer noch mit brachialsten Grooves und lassen kaum Raum für Kompromisse. Und wenn sich der Sound doch mal kurzfristig von ruhigeren Interludien treiben lässt, dient dies nur als kurze Einleitung zur nächsten Hardcore-Explosion, die dann auch todsicher folgt.

Vielleicht ist ein Album wie "Realigion" in der Summe zu vorhersehbar, und sicherlich hat die Band in den dreizehn neuen Songs auch kaum etwas am Start, was man nicht schon an anderer Stelle auf gleichem Niveau gehört hätte. Aber was man NASTY einfach lassen muss, ist die größtmögliche Entschlossenheit, mit der die Jungs schon seit mehr als einer Dekade unterwegs sind und die sie nun auch auf ihrem aktuellen Output wieder zum Besten gibt. Die Nummern sind relativ zielstrebig, sie kommen ohne Umschweife auf den Punkt, und bevor sich irgendwelche Schnörkel einschleichen könnten, geht die Band auch schon wieder zum nächsten Song über, der mit eben solcher Aggression und ungebremster Brutalität um sich schlägt. Berechenbarkeit? Ja, ganz klar! Aber lieber lasse ich mir mir vertrauten Mitteln in den Arsch treten, als von pseudo-intelligenten Arrangements den Hard- und Metalcore zerstören.

NASTY respektive "Realigion"lehnt sich im kreativen Sinne nicht sonderlich weit aus dem Fenster. Doch das ist in diesem Fall auch kaum notwendig. Wenn nämlich nach 28 Minuten die Messe gelesen ist, weiß man was man an dieser Band hat. Moderner Hardcore muss einfach weh tun. Und in dieser knappen halben Stunden wird es verdammt schmerzlich.

Anspieltipps: Prediction, In Defeat, Drty Fngrz