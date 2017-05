Until The Darkness Takes Us

Opulente Dunkelmusik mit Pop-Feeling.

Nathan Gray ist der Sänger der Punk/Post-Hardcore-Band BOYSETSFIRE. Mit deren Musik hat das NATHAN GRAY COLLECTIVE allerdings nur wenig zu tun. Aus grau wird hier schwarz und moll-lastige Piano-Melodien, üppig ausstaffierte Synthie-Klänge und weltschmerzhafter aber sehr charismatischer,Gesang bestimmen das Klangbild. Ich muss zugeben, gerade die ersten drei Songs laufen super rein, klingen mächtig und düster, aber keineswegs abweisend und kalt wie viele andere Gothic-Wave-Kompositionen. Wem das elektropoppige, weit in die poppigen 80er reichende 'Skin' (KIM WILDEs 'Keep Me Hanging On' lässt grüßen) nicht im Hirn kleben bleibt, hat wohl keine Fühler für solche Musik.

Allerdings ist "Until The Darkness Takes You" mit einer knappen Stunde sehr lang, und man bekommt nach einiger Zeit eine Reizüberflutung von zu wenig variierenden Sounds, die mir dann doch zu oft im Gothic-Düster-Klischee hängen bleiben. Zwischendurch gibt aber immer wieder tolle Passagen. 'At War' bietet ziemlich intensive Musik, in der Nathan Gray auch mal den Schreigesang auspackt, auch die immer wieder eingestreuten, verstörenden Industrial-Passagen wissen zu gefallen. Man merkt, dass sehr viel Zeit und Detailverliebtheit in die Produktion geflossen ist, was insbesondere auf dem Kopfhörer gut zu Entfaltung kommt.

Ein Fan der synthetischen Düstersounds wird hier seine helle Freude haben und dem Rocker sei gesagt, dass die verzerrte Gitarre beim NATHAN GRAY COLLECTIVE auch kein Fremdkörper ist. Zum Dauerbrenner meinerseits reicht es aber aus genannten Gründen knapp nicht.