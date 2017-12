Hart rockend, aber auch nachdenklich und trübsinnig

Die nach Bandgründer Terry LaGarde benannte Formation wurde 2012 in New Orleans aus der Taufe gehoben und versucht mit ihren selbsternannten "Rock’n‘Roll Tales of the Dark South" nun auch international für Aufsehen zu sorgen.



Stilistisch sollte das kein allzu schwieriges Unterfangen für das Trio (neben Terry als Sänger und Gitarrist besteht die Formation aus Stuart Smith (dr) und Bassistin Jennifer Kirtlan) darstellen, zumal man neben typischen Louisiana-Roots-Blues und deftigem Hard Rock auch diverse Anleihen aus dem groovigen Southern Rock zu bieten hat. Ebenso aber auch eher gediegene und entspannte Americana-Sounds, diverse Einsprengsel aus dem Jazz und zudem auch eine gehörige Ladung erdiger Country-Klänge.



Das Arbeitsgerät des Bandoberhaupts regiert selbstredend die Songs, die Rhythmus-Fraktion versteht es aber perfekt für Akzente zu sorgen und schafft es obendrein immer wieder den Tracks Grooves und Swing zu verabreichen. Ebenso aber auch Melancholie zu transferieren und mitunter die bisweilen tieftraurigen Nuancen noch weiter zu intensiveren.



Es mag eigenwillig klingen, aber bei diesen Klänge fühle ich mich irgendwie zu Hause. Offenbar haben New Orleans und Wien nämlich doch mehr gemeinsam als man annehmen mag. Zumindest diesen Hang zu traurigen Elementen, den die ortsansässige Musik drüben wie herüben intus hat.



Den Sound von NATIONAL LAGARDE sollte man demnach durchaus auch in Mitteleuropa zu schätzen wissen. Selbst dann, wenn man mit heftig rockender Gangart an sich nicht zwingend etwas anfangen kann. Aber nachdenklich und a bisserl trübsinnig simma doch alle, oder ned?