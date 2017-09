Von Thrashern, für Thrasher!

Seit gut zehn Jahren ist diese Truppe aus Trento bereits aktiv und hat in dieser Zeit neben unzähligen Gigs in nahezu sämtlichen Größenordnungen auch schon zu mehreren Veröffentlichungen gebracht. Mit "Massacre Elite" kredenzt NATIONAL SUICIDE aktuell das dritte Langeisen und dieses ist – wenig verwunderlich – ein weiteres Thrash Metal-Brett im Stil der "alten Schule".



Wie schon auf "The Old Family Is Still Alive" (2009) und "Anotheround" (2016) geht es auch darauf in erster Linie mit Vollgas zur Sache. Die binnen 14 Monaten geschriebenen und aufgenommenen Tracks leben in erster Linie von der energetischen Darbietung und hingebungsvollen Intonation des Quintetts und kommen durch die Bank direkt beim Hörer an. Etwaige technische Finessen sucht man zwar vergeblich, stumpf klingt die Chose aber dennoch keineswegs.



Unter anderem, weil Daniele Valle und Tiziano "Tiz" Campagna inzwischen viel zu genau wissen, wie man Thrash-Riffs aus dem Ärmel schüttelt. Dadurch kann man auch - selbst wenn das Cover nicht jedermanns Geschmacksnerven treffen mag - sicher sein, dass sich an der Umsetzung der neun Thrash-Kamellen, die man uns auf dieser Scheibe offeriert, kaum jemand stoßen wird, der dem Genre zumindest zugeneigt ist.



Die Mixtur des Vortrags, der vorwiegend Einflüsse der frühen Bay Area-Szene beinhaltet, ab und zu an TANKARD erinnert und durch jede Menge archaischen Speed Metal geprägt ist, klingt bei aller Spielfreude und der zum Teil (selbst-)ironischen Texte ('Old, White And Italian', 'Take Me To The Dive Bar',......noch Fragen?) nämlich sehr wohl gut durchdacht und ist obendrein von eingängigen Hooks geprägt.



Für zusätzlichen Wiedererkennungswert sorgt Sänger Stefano Mini, dessen rauer wie überzeugter und überzeugender Vortrag wie eine Mischung aus "Blitz", "Zetro" und dem jungen Udo klingt und schlicht perfekt zu NATIONAL SUICIDE passt!



Thrash-Maniacs aller Länder, aufgepasst: "Massacre Elite" wird Euch gefallen!