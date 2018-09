Sechs Songs nach sechs Jahren

Wer eine Nation zum Flächenbrand führen möchte, sollte dann doch ein bisschen aktiver sein als die Jungs von NATIONS AFIRE. Stolze sechs Jahre hat die Supergroup verstreichen lassen, um neues Material einzuspielen, und dann belassen es die Herren, die auf glorreiche Erfahrungen bei IGNITE, RISE AGAINST und DEATH BY STEREO zurückblicken können, gerade mal bei sechs neuen Stücken.



Die Enttäuschung über den quantitativen Output wird von der Freude über die Qualität der neuen EP jedoch schnell wieder besiegt. Zwar ist "Violence" nicht die neue Punk-Rock-Bibel, aber eine feine Hot-Collection mit einem halben Dutzend Ohrwürmer, die hin und wieder zwar sehr stark an das neuere RISE AGAINST-Material angelehnt sind, mit ihren Hooks aber immer wieder für entsprechende Alleinstellungsmerkmaale sorgen - zumal die Truppe es ohnehin etwas gemäßigter angeht und als Alternative-Rock-Kapelle ebenfalls eine gute Figur abgeben würde.



'Dead To Rights', 'Another Reverie' und das Titelstück sind schließlich die Highlights einer sehr kurzweiligen, leider aber auch sehr kurzen EP, die hoffentlich bald auch einen vollwertigen Nachfolger erhält. Drei Releases in zehn Jahren sind eine viel zu schmale Bilanz für eine Vereinigung mit so prominenten Musikern - vor allem wenn man bedenkt, dass NATIONS AFIRE gleich zweimal das Shortplay-Format gewählt hat. Wir wollen gerne mehr, und das gerne sehr bald!



Anspieltipps: Violence, Another Reverie