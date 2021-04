Solides Debüt, von David Readman veredelt

Gegründet wurde diese Formation vor knapp zwei Jahren vom italienischen Bass-Maestro Alberto Rigoni. Der durch das VIVALDI METAL PROJECT als kompetenter Musiker bekannte Mann, konnte mit TWIN SPIRITS vor knapp 15 Jahren erstmals auf sich aufmerksam machen, ist maßgeblich an BAD AS(S) beteiligt, und hat zudem bereits mehrere Solo-Alben veröffentlicht.



Mit der Intention, eine Melodic/Heavy Rock-Formation ins Leben zu setzen, begann er 2019 Mitstreiter für ein Unternehmen zu suchen, das nun unter dem Banner NATURAL BORN MACHINE mit "Human" debütiert. Neben Alberto zählen seine Landsmänner Alessio Tricarico (ebenso bei BAD AS tätig) an der Gitarre und Denis Novello (ARDITYON) am Schlagzeug zum Line-Up, als Sänger konnte er David Readman verpflichten.



Der ist es schlussendlich auch, der "Human" seinen Stempel aufdrückt, in dem er stilistisch die Richtung vorgibt. Schon der Einstieg ins Geschehen mit 'Moonchild' macht nämlich deutlich, dass es sich für Alberto gelohnt hat, den gebürtigen US-Amerikaner zu verpflichten. Die in Richtung progressiver Heavy Rock-Klänge angelegte Nummer ist zwar sicher nicht schwach ausgefallen, ohne die markante, ausdrucksstarke Stimme, aber bei weitem nicht so mitreißend. Auch das groovige 'Machine' und der melodische Stampfer 'Won’t Be Friends' werden nachhaltig von David geprägt, erstgenanntes hätte man sich wohl durchaus auch auf einem späten PINK CREAM 69-Album vorstellen können. In weiterer Folge erweisen sich auch noch der elegante Melodic Rocker 'Reborn', den David mit seinem Coverdale-artigen Timbre prägt, sowie das getragen und zurückgenommen eingeleitete 'Reflecting My Day', das zu einem echten Heavy Rocker gedeiht, und die mit einem prägnanten Refrain ausgestattete Ballade 'Stone Mann' als Anspieltipps.



In Summe lässt sich demnach festhalten, dass David Readman einmal mehr eine amtliche Vorstellung liefert und NATURAL BORN MACHINE allen Fans des Frontmanns zusagen wird. Ob das die eigentliche Idee von Alberto Rigoni gewesen ist, darf zwar durchaus angezweifelt werden, sollte den in den Instrumentalpassagen überraschend zurückhaltend agierenden Könner jedoch nicht weiter kratzen, schließlich ist "Human" in Summe auf jeden Fall als solides, in sich stimmiges Album zu bezeichnen.