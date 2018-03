Exzellenter Psyche-Rock alter Schule

Der Opener 'Spring Song' ist etwas irreführend, wenn es darum gehen soll, NAXATRAS' Musik zu repräsentieren. Es ist nämlich ein zärtlicher Rocksong, fast schon eine Country-Rock-Ballade mit gefühlvollem FLOYD-Solo, bei dem man gerade in diesem kalten Winter die Schneeglöckchen vor dem geistigen Auge empor sprießen sieht. Was man aber auch gleich hört ist, dass die Musikinstrumente absolut originalgetreu aufgenommen worden sind, als wäre es eine Live-Aufnahme aus dem Proberaum (ist es vermutlich auch). Aber in der Stilbeschreibung heißt es Psychedelic Rock und guter Psych muss grooven und wabern und den Geist in andere Sphären befördern. Und damit meine ich nicht unbedingt Schneeglöckchen-Wiesen.

Aber keine Angst, das kommt alles noch, versprochen! Auch 'White Morning' dümpelt in der ersten Hälfte noch ein wenig, dann aber nimmt NAXATRAS Fahrt auf, also angeschnallt. Es folgt eine knappe Stunde exzellenter Psyche alter Schule, zu dem man herrlich chillen, Seele baumeln aber auch die Gelenke schlottern und den Kopf wackeln lassen kann. Gerade bei 'On The Silver Line' sollte kein Muskel kalt bleiben, das groovt und rockt wie Hölle.

Wie so oft in diesem Genre ist der oft verhallte Gesang eher Nebensache und dient der Stimmung, setzt aber kaum Akzente. Um so geiler kommt es, wenn in der Mitte von 'Prophet' beispielsweise ein rattenscharfes BLACK SABBATH-Gedächtnis-Riff aus den Boxen quillt. Wie immer lebt solche Musik natürlich auch vom repetitiven, hypnotischen Moment und ellenlangen Improvisationen. Wer das nicht mag, soll eben etwas anderes hören, doch Genre-Freunden will ich sagen, dass das bei NAXATRAS irgendwie besonders cool kommt, vor allen wegen des umwerfenden Sounds!