Ein Klassiker - ganz klar!

Ob "Charged" zu denjenigen Alben gehört, die für die Stoner-Gemeinde grundsätzlich unverzichtbar sind, ist vielleicht noch anzuzweifeln. Dies ist allerdings weniger der Qualität des NEBULA-Klassikers als vielmehr seiner stilistischen Vielfalt geschuldet, die ein Spektrum abdeckt, das selbst die legendären KYUSS-Vorläufer nicht zwingend so breit gefächert hatten. Die zweite Scheibe der einstigen Pionierarbeiter ist ziemlich tief im Blues verwurzelt und zehrt hier auch von eindringlichen Arrangements und einigen alternativ aufbereiteten Zitaten, die bis zu jener Zeit zurückgehen, als Jimmy Page und Co. mit LED ZEPPELIN die gesamte Heavy-Rock-Bewegung noch einmal so richtig in Bewegung bringen konnten.



"Charged" hat eine Menge 70's-Input intus und bewegt sich in kleinen Schritten auf die vorgeschalteten Kreativmomente der Grunge-Bewegung hinzu, die ebenfalls Teil des NEBULA-Sounds der frühen 2000er Jahre ist - das sollte wohl auch 18 jahre später unstrittig sein. Die Lässigkeit von Cobain und Co. nimmt die Band jedenfalls ganz easy auf, ist aber trotzdem immerzu bemüht, dem Output neue Impulse zu verpassen, sei es nun bei den extrem fuzzigen Gitarrensounds, bei der außergewöhnlichen Arbeit an den Percussions oder einfach nur an der rhythmischen Basis, an der auf "Charged" eine Menge passiert. Was der Platte vielleicht fehlt, sind ein paar echte Hits, jedoch muss man hierbei auch rekapitulieren, dass echte Übersongs in der Historie der FU MANCHU-Kollegen ohnehin nie zur Debatte standen. Stattdessen geht bei NEBULA eigentlich alles über das grandiose Feeling in den Grooves - und genau darüber definiert sich auch eine Platte wie "Charged", die dieser Tage mit zwei Bonus-Demo-Tracks neu aufgelegt wird und noch einmal an eine Phase erinnert, als der alternative Rock & Roll einmal mehr neue Wege eingeschlagen hat. Für viele Experten hieß das Ganze schließlich ausschließlich Stoner Rock, doch in dieser Schublade alleine ist das Dutzendwerk falsch aufgehoben. Die vielfältigen Orientierungspunkte, die "Charged" nach wie vor bietet, sind mehr als nur spezialisierte Katalogware, sondern schlicht und ergreifend packende Heavy-Rock-Kost mit wunderbar würzigem Beigeschmack.



Anspieltipps: Giant, Ignition, All The Way