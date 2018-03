Black/Thrash Metal ohne Dauerwirkung

Ganze 17 Jahre ist es her, dass ich mich letztmalig mit NECRODEATH beschäftigt habe. Damals kam gerade das Album "Black As Pitch" auf den Markt und lieferte mir meinen ersten Berührungspunkt mit den Italienern. Seitdem sind etliche Jahre ins Land gegangen, die Band war in dieser Zeit keinesfalls untätig und hat diverse Alben veröffentlicht, die ich jedoch nicht mitbekommen habe. Allerdings ist der letzte Release "Idiosyncrasy" bereits sieben Jahre alt. Jetzt kommt mit "The Age Of Dead Christ" Album Nummer Elf in die Läden.

Die Südeuropäer bieten wie damals thrashigen Black Metal, ihre Songs sind sehr intensiv und großteils im Uptempo-Bereich gehalten, dabei wissen sie aber auch, wann das Tempo mal rausgenommen gehört und bauen schöne thrashige Groove-Passagen ein (z.B. in 'The Master Of Mayhem'). Diese Passagen gehören zu den Stärken auf "The Age Of Dead Christ". Insgesamt fehlt es der Scheibe aber an wirklich starken Momenten, die langfristiges Interesse wecken könnten. Die Songs rauschen großteils an einem vorbei und es gelingt NECRODEATH nicht, die Aufmerksamkeit dauerhaft auf sich zu ziehen. So richtig aufmerksam werde ich erst wieder bei Song Nr.5, 'The Triumph Of Pain' - allerdings auch nur deshalb, weil mich der Vokalstil in den Strophen sehr stark an SATYRICONS 'The Pentagramm Burns' erinnert. Und schon habe ich Satyr im Kopf und vergesse NECRODETH schon fast wieder.

"The Age Of Dead Christ" liefert durchaus gute Momente, jedoch sind diese nicht zahlreich genug, damit ich das Album auch dauerhaft hören möchte. Folglich ist nicht auszuschliessen, dass es wieder einige Jahre dauern wird, bis ich mich wieder mit NECRODEATH beschäftigen werde.