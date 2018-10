Guter, kraftvoller Hard Rock alter Schule.

Ich gebe zu, das Debüt der NECROMANCERS "Servants Of The Salem Girl" ist komplett an mir vorbei gegangen, obwohl die Band durchaus meinen Geschmack bedient. Zumindest auf "Of Blood And Wine", Album numero zwei, höre ich eine ansprechende Mischung aus 70er-Jahre-inspiriertem okkultem Hard Rock (natürlich BLACK SABBATH), ein wenig Psyche-Flair und dezenten progressiven Anleihen, die mich manchmal an YEAR OF THE GOAT, aber auch an GHOST erinnert. Allerdings fällt der Gesang bei den Franzosen deutlich anders aus. Sänger Tom beherrscht zwar auch die klaren, psychedelisch-poppigen Vibes eines Papa Emeritus, fällt aber vor allem durch seine raue, biergetränkte Rockröhre auf, die den Liedern ordentlich Punch gibt. Und es gibt jede Menge sägender Riffs, die der Band sicherlich auch live einiges an Power verleihen.

Das okkulte Riff am Anfang von 'Join The Dead Ones' ist wohl die perfekte klangliche Untermalung für kommende Halloween-Parties, der Longtrack 'Erzebeth' ein Sammelsurium von End-Siebziger/Anfang-Achtziger-Riffs, 'Secular Lord' ein treibender Retro-Rocker, der auch KADAVAR oder VINTAGE CARAVAN gut zu Gesicht stünde, während gegen Ende noch die doomige, epische und progressive Seite der Band beleuchtet wird. Langweilig wird's garantiert nicht bei THE NECROMANCERS, und 'Of Blood And Wine' macht Lust auf die kommende Tour.