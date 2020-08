Hefte raus, Klassenarbeit!

Da schimpfe ich mich Thrash-Metaller und habe erst zur "Pathfinder…Between Heaven And Hell"-Scheibe diese Band zur Kenntnis genommen. Natürlich war die bis dato vorletzte NECRONOMICON-Platte der große Anlass, auch die Vorgängeralben in Dauerrotation abzuspielen. Und trotzdem: Schande über mein Haupt. Und doch gab es ein Album, das mir bei dem einstigen Thrash-Metal-Nachsitzen noch bis heute im Gedächtnis blieb: "Invictus". Als schmuckes Digipack und mit der 'Possessed Again'-Unplugged-Version erscheint das Siebtwerk der Lörracher heuer erneut und wurde sogleich mit einem neuen Artwork versehen. Schade, ich mochte die Fratze von einst, Drachen – ob düster oder kunterbunt – findet man eh wie Sand am Meer.

Doch das tut dem puren Starkmetall im Inneren keinen Abbruch. Die Platte ballert noch immer auf Teufel komm' raus. Im Grunde beinhaltet der Silberling alles, was dem Metaller von Welt schmeckt: Ein pures Heavy-Metal-Süppchen, verfeinert mit jeder Menge Thrash-Metal-Kräutern, einer gesunden Prise New-Yorker-Haudrauf-Kapellen, einem gewissen Bay-Area-Flair und als optischen Hingucker ein Kleck Créme KREATOR/SODOM-Fraiche. Mmmh, das schmeckt gut.

Ein großer Pluspunkt nicht nur auf "Invictus" sondern bei NECRONOMICON im Gesamten war und ist der Abwechslungsreichtum, der das Hörvergnügen von Rundgang zu Rundgang steigert. 'Bloody Bastard', 'Pandoras Box', 'Upon Black Wings' oder die ungemein druckvolle Neueinspielung des 'Possessed By Evil'-Klassikers verlieren zwar niemals den roten Bandfaden aus den Augen, strotzen jedoch vor tollen Ideen, gekonntem Facettenreichtum und jeder Menge Spielwitz. Freddy und seine Mannen muss man mit diesem Album einfach auf dem Zettel haben, wenn man im Thrash-Metal-Grundkurs nicht durchrasseln will.

Tut euch selbst einen Gefallen und holt entweder diese Bildungslücke nach oder erfreut euch noch einmal an den bereits bekannten "Invictus"-Klängen. Ob der Bonustrack nötig war, wage ich zu bezweifeln. Doch dafür sorgt das übrige Zehnerpack für sehr viel frischen Wind in diesen äußerst warmen Tagen. Ich jedenfalls bin froh, dank des Re-Releases aus dem Hause Total Metal Records noch einmal auf diese einheimische Perle aufmerksam geworden zu sein und frage mich wohl auch zurecht, wann man mit gänzlich neuem Material von Freddys Mannschaft rechnen kann.