Death-Metal-Massenware

Wäre die Auswahl nicht so groß, die Konkurrenz nicht so unglaublich stark und die Lust nach brutalen Sounds kaum mehr zu bewältigen, könnte man einer Truppe wie NECROSIS sicherlich auch mal eine Chance geben. Und hätte man solches Material, wie jenes auf "Mythogenesis", nicht schon aberdutzende Male zuvor gehört, ohne dass sich wirklich viel dabei geregt hat, bestünde durchaus die Möglichkeit, dass zumindest ein bisschen Neugierde vorhanden wäre. Doch müsste man nicht fortwährend im Konjunktiv von einer Platte reden, die im Grunde genommen völlig uninteressant ist, wäre jeglicher Anflug von Begeisterung auch nicht geheuchelt. Aber mehr ist im Falle dieser Platte einfach nicht drin.

"Mythogenesis" ist eines jener Alben, das so sehr auf konventionelle Strickmuster setzt, dass sich die Frage stellt, welche Rolle Kreativität im Hause NECROSIS beim Songwriting überhaupt gespielt haben kann. Die Band verlässt sich auf relativ simples Gebolze und packt nicht einmal einen Funken Leidenschaft in die Performance, so dass schnell der Eindruck erweckt wird, die Truppe fühle sich geradezu verpflichtet, hier lediglich einen Job abzuliefern. Aber so funktioniert das einfach nicht! Mit dem etwas tempoärmeren 'Amicable Decadence' hat NECROSIS gerade mal einen einzigen Track am Start, der Lust auf mehr macht. Die übrigen Stücke von "Mythogenesis" rauschen uninspiriert an den Lauschern vorbei und drängen den Zuhörer nicht einmal zu kleinen Aufwärmübungen für die Nackenmuskulatur. Nö Jungs, so hat das vorerst wenig Sinn - denn so verkommt Death Metal zum breiigen Einerlei!