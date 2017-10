Wenn nicht mit dem Kantholz, dann eben trotzdem mit Gewalt!

Purismus ist auch auf dem zweiten Album der Krawallbrüder von NECROTTED nicht die entscheidende Triebfeder; die Jungs aus dem schwäbischen Abtsgmünd versteht sich vielmehr als fließende Übergangslösung zwischen modernem Todesblei und brachialem Deathcore und hat in diesem Grenzgebiet nun einen neuen Maßstab für ultimative Brutalität gesetzt.



Auf "Worldwide Warfare" demonstriert das süddeutsche Sextett mit unmissverständdlicher Deutlichkeit, dass ihr Debüt-Silberkling keine Eintagsfliege war, beschreibt gleichzeitig aber auch eine klare Entwicklung beim Songwriting, welches heute wesentlich vielfältiger aufgestellt ist als noch auf "Utopia 2.0". Die zehn neuen Kompositionen drücken zwar allesamt mächtig, und an fetten Groove-Parts kommt das neue Album beileibe nicht zu kurz. Aber "Worldwide Warfare" setzt noch viel häufiger auf spontan eingestreute, ultraschnelle Blasts, variiert das Tempo in viel höherer Frequenz und fügt auch die Core-Elemente selbstbewusst, wenn auch nur in ausgewählten Stücken souverän in die Materie ein.



Gelegentlich vermittelt NECROTTED dabei den Eindruck, die Band würde sich regelrecht überschlagen und ein wenig übermotiviert an die Sache herangehen, gerade dann wenn die Songs mal etwas mehr Fahrt aufnehmen. Stellenweise wirken Nummern wie 'The Lost Ones' und 'Unity Front' ein wenig hektisch, was unter anderem auch daran liegt, dass das Drumming in der Produktion nicht ganz so differenziert dargestellt ist und in den Vollgaspassagen ein paar Federn lassen muss. Doch wirklichen Schaden fügt auch dieser Umstand dem Album nicht zu, weil NECROTTED mittlerweile herausragende Songs komponiert, eine Menge Selbstbewusstsein ausstrahlt und nach insgesamt 36 Minuten definitiv alles in Schutt und Asche gelegt hat, was "Worldwide Warfare" mit voller Lautstärke erreicht hat. Glückwunsch daher zum weiteren Fortschritt und einer richtig fetten Platte!



Anspieltipps: No War But Class War, Vile Vermin, Forlorn Planet