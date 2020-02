The Ones From Hell

Hilft nicht im Kampf gegen Langeweile!

Ich bin ja grundsätzlich eher ein Anhänger der extremen Metal-Genres. Black, Death oder Thrash Metal - ich bin ein Freund des Extrem-Sounds. Jedoch haben Death- und Black Metal ein großes Problem bei mir: Im Gegensatz zu den weniger extremen Genres wie Heavy Metal oder Hard Rock, bei denen Alben, die mich nicht mitreißen, zumindest in die Kategorie des "Nicht-Störens" fallen, gehen mir Veröffentlichungen im Death- und insbesondere im Black Metal, die mich nicht wirklich mitreißen können, sehr schnell auf den Sack. So auch im Falle von "The Ones From Hell" von NECROWRETCH.

Schon der Opnener 'Pure Hellfire' geht mir nach dem Intro mit seinem uninspirierten Geknüppel auf den Zeiger. Das ändert sich auch im weiteren Albumverlauf nicht. Es wird mir zu viel durchgeknüppelt; es fehlt das Überlegte, die Feinheit, das Besondere. Kein wirklich gutes Gitarrenriff, das im Gedächtnis bleibt oder einen überhaupt wirklich mal aufhorchen lässt. Kurz gesagt bekommen wir hier langweilige Death-/Black-Metal-Stangenware geboten.

Es fällt mir schwer, "The Ones From Hell" im Ganzen anzuhören. Zu wild und unstrukturiert wirkt das Schaffen der Franzosen. Gleichzeitig ist das Album aber auch nicht schlecht genug, um in einen vernichtenden Notenbereich unterhalb der 3,5 zu fallen. Es wird Zeit, dass ich diese Rezension beende und mich wieder interessanterer Musik widme.