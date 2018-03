Heroisch und verdammt genial!

Alles aufsaugen, alles verinnerlichen, die Intensität schnuppern und spüren und sie schließlich auch auf der ganzen (Gänse-)Haut tragen, das ist die eine Sache. Doch diese Eindrücke zu verarbeiten, sie so weit umzumodellieren, dass sich die eigene Note etabliert und festigt und schließlich eben jenes Prickeln zu erzeugen, das man selbst beim Genuss der ganz großen Acts empfindet, das ist die weitaus schwierigere Disziplin - doch für THE NEGATIVE BIAS stand nie zur Diskussion, in dieser Sache kleinere Brötchen zu backen. Und damit wären wir schließlich bei einem unverhofften Meisterwerk namens "Lamentation Of The Chaos Omega", das diese erfahrenen Österreicher gleich im ersten gemeinsamen Versuch realisieren konnten und mit dem sie den Faktor Gänsehaut bei allen wecken werden, bei denen Black Metal heroisch, aggressiv und unvergleichlich sein muss.



Bereits der Opener spricht eine ganz deutliche Sprache, in der sich Kreativität, Willenskraft und kompositorisches Genie zu einem epischen Feuerball vereinigen, dessen Strahlkraft so ziemlich alles übertrifft, was der moderne Black Metal im vergangenen Jahr miterleben durfte: fette Chöre, Pagan-taugliche, heroische Melodien, gemeine Aggro-Parts und monumentale Riffs - 'The Golden Key To A Pandemonium Kingdom' ist ein erster Geniestreich, an dem sich THE NEGATIVE BIAS gerne messen lassen kann.



Die Herrschaften denken aber gar nicht erst daran, sich auf diesen Lorbeeren auszuruhen, sondern sind stets bemüht, die Intensität zu steigern, sei es nun in Puncto Brutalität ('Journey Into The Defleeshed Paradise'), Dynamik ('The Undisclosed Universe Of Atrocities') oder sphärischer Dichte ('Cryptic Echoes From Beyond Dimensions'). Jeder der sechs Tracks von "Lamentation Of The Chaos Omega" ist zeitgemäßer Black Metal auf allerhöchstem Niveau, und das wohlgemerkt in eine Performance eingebettet, die all der Erfahrung von Mastermind Alastor Rechnung trägt. Egal welche Superlative man hier schmückend heranziehen möchte: Sie treffen auf dieses Album zu und verwandeln THE NEGATIVE BIAS anno 2017 in den vielleicht besten Newcomer im finsteren Bereich. Pflichtkauf!



Anspieltipps: The Golden Key To A Pandemonium Kingdom, The Undisclosed Universe Of Atrocities, Cryptic Echoes From Beyond Dimensions