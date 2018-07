Wo ist die Energie?

Andreas Sandberg ist sicherlich kein schlechter Sänger, und auch die Begleitmannschaft des einstigen DR. LIVING DEAD-Frontmanns beherscht ihre Instrumente tadellos. Es ist lediglich das relativ biedere Songwriting, das einem auch beim zweiten Werk von NEGATIVE SELF aufstößt und irgendwie nie so recht den Funken überspringen lassen will. Beim ständigen Versuch, die Faves von SUICIDAL TENDENCIES nachzuahmen, scheitern die Jungs bereits im Ansatz, weil auch die neuen SOngs kaum Energie liefern, das Shouting sich selbst ausbremst und die Riffs auch alles sind, nur nicht sonderlich aufregend.



So kommt es, dass alle zehn Nummern von "Control The Fear" relativ uninspiriert an den Ohren vorbeirauschen, weil weder die melodischen Ideen, noch die gewünschte, aber eben nicht vorhandene Riffpower wirklich Laune machen. Die kurzen Hardcore-Ansätze kann die Band ebenfalls nicht als solche verkaufen, weil die Gangshouts saft- und kraftlos aus den Boxen schallen. Und so gerät das Album schließlich in einen Teufelskreis, der kein gutes Ende nimmt und die Frage aufwirft, ob sich Sandberg mit seinem Ausstieg tatsächlich einen Gefallen getan hat. Bei den ehemaligen Kollegen gab es wenigstens ordentlich was auf die Mütze, zwar meist klischeehaft, aber trotzdem mit dem entsprechenden Punch. NEGATIVE SELF indes scheitert nicht nur als Mike Muir-Following, sondern auch als Songwriter-Einheit - und präsentiert schließlich ein weiteres Album, das man nun wirklich nicht zwingend braucht!