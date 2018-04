Black Metal rein instrumental - schwierig, aber nicht schlecht!

Ob es nun tatsächlich Sinn macht, Black Metal in einer rein instrumentalen Darbietung zu zelebrieren, kann auch der neue Silberling der Mannen von NEGATIVE SYMBOLS nicht abschließend klären. Fakt ist, dass die Band auf ihrer selbst betitelten neuen EP durchaus stimmigs Arrangements im Grenzbereich zum Post Metal kreiert und an vielen Stellen genau jene Intensität aufblitzen lässt, die man vom 'herkömmlichen' Szene-Act auch abvelangen möchte. Doch man kann auch nicht abstreiten, dass hier und dort das gewisse Etwas fehlt - und das ist nun mal eine aggressive Gesangsstimme, die der frostigen Atmosphäre den letzten Schub gibt und schließlich die perfekte Symbiose garantiert.



Dennoch lässt sich zunächst nicht nachvollziehen, warum die Presse so hart mit NEGATIVE SYMBOLS umgeht. Das musikalische Talent liegt unbestritten vor, die Kompositionen haben durchaus ihre Reize, und die Spannungsbögen sind selbst auf EP-Distanz mit einem monumentalen Unterton belegt und verfehlen ihren Effekt nicht. Und da die Band schlussendlich auch nicht im Gestern lebt und die modernen Versatzstücke fließend in ihren Teppich aus pechschwarzen Gitarrensounds einbaut, sollte auch Genre-übergreifend Interesse geweckt sein.

"Negative Symbols" wäre womöglich noch packender, würde sich jemand hinters Mikro stellen und die Jungs begleiten. Doch auch in der vorliegenden Form können die hiesigen Instrumental-Black-Metaller mit drei anständigen Nummern auf sich aufmerksam machen und Werbung für so manch innovativen Gedanken betreiben.