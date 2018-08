Brutal und kompakt - das Geschenk zum Jubiläum!

Pünktlich zum zehnjährigen Bestehen verpassen die Grindcore-Brutalos von NEID ihrem Publikum ein ziemlich intensives "Noise Treatment", das zwar nach sieben ziemlich brachialen Minuten wieder zu Ende geht, dessen Wirkung aber beileibe nicht so schnell verpufft wie die Band ihr frisches Material über die Ziellinie bringt.

Die Italiener setzen von der ersten bis zur letzten Sekunde auf einen bestialischen Hochgeschwindigkeitsabriss, nähern sich dabei gerne mal den Hardcore-lastigen Outputs aus dem NAPALM DEATH-Katalog an, lassen aber mit der gleichen Vorliebe auch mal ein paar rockige NASUM-Grooves zu, um die sechs extrem knappen Abfahrten ein wenig variabler zu halten.

Da "Noise Treatment" lediglich in einer sehr geringen Auflage als 7" erscheinen wird, ist es möglich, dass man beim Blick in die Mailorder-Listen bereits jetzt das Nachsehen hat. Doch NEID beschenkt nicht nur sich mit einem neuen Release, sondern auch alle Fans, die nicht in den Genuss des physischen Exemplars kommen. Die gesamte EP gibt es auf der Bandcamp-Page zum kostenfreien Download. Und ganz gleich in welcher Version man das Teil abgreift: Grindcore-Liebhaber kommen selbst in dieser kurzen Zeit voll und ganz auf ihre Kosten und sehen sich ein weiteres Mal darin bestätigt, dass diese Italiener zu den wichtigsten jüngeren Bands in der gesamten Szene gehören!