Fettes Brutalo-Geschoss aus Bangladesch

NEKROHOWL ist der Name eines jungen Trios aus Bangladesch, das erst 2016 gegründet wurde, seither aber schon ein Demo, eine Single und schließlich die aktuelle EP "Epitome Of Morbid" eingespielt hat. Und das Arbeitstempo der Jungs täuscht nicht, denn die Asiaten sind extrem motiviert und verleihen ihren Ambitionen auch in den neuen Songs gekonnt Ausdruck. Die fünf Stücke poltern im Uptempo voran, können sich aber auf einen fetten Sound stützen, der für eine vermeintliche Rumpelkapelle aus dem fernöstlichen Underground mehr als beachtlich ist.

Doch es sind natürlich die Songs, die vordergründig von Interesse sind, und mit denen NEKROHOWL auch problemlos abzuräumen weiß. Nach dem etwas entschleunigenden Opener-Intro 'Summoning Darkness', in dem die Band noch einige Black-Metal-Tendenzen suggeriert, startet umgehend der Highspeed-Blast, der mit einigen technischen Paradestücken, brachialen Grooves und brutal inszenierter Fingerfertigkeit zum Besten gehört, was man aus Bangladesch jemals gehört hat - und hier bedenke man bitte, dass die Szene dort immens aktiv ist! Tracks wie das teuflische 'Blasphemy Still Unnamed', das geradezu beschwörerische 'Worship Thy Malevolence' und das räudige 'Mortal Incubation' sind Bewerbungsgrundlagen, mit denen sich auch die hiesigen Labels auseinandersetzen sollten. Denn bis dato genießt NEKROHOWL noch den Unsigned-Status, was sich mit dem fantastischen Material dieser neuen EP aber sicherlich schnell ändern dürfte.

Der Band ist es auf alle Fälle gelungen, auch überregional eine Marke zu setzen und Werbung für die heimische Szene und das eigene Material zu machen. Jetzt ist es an Hörern und Plattenfirmen die drei Herren für dieses fette Geschoss zu belohnen.

Anspieltipps: Blasphemy Still Unnamed, Mortal Incubation