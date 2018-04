Nebenprojekt schlägt Hauptband!

Kennt ihr NEKROKRAFT? Nein? Das solltet ihr ändern. NEKROKRAFT ist ein Nebenprojekt von Angus Norder, dem Frontmann von WITCHERY (bei NEKROKRAFT agiert er jedoch unter dem Namen Angst). Schon die erste offizielle Veröffentlichung "Will O'Wisp" konnte meinen Kollegen Björn trotz der sehr kurzen Spielzeit sehr überzeugen. Wohl auch auf Grund dieser kurzen Spielzeit betitelt die Band nun auch das jetzt erscheinende "Servants" erst als das erste Full-Length-Album der Schweden.



Was NEKROKRAFT auf dem offiziellen Debütalbum abliefert, ist wirklich stark. Intensiver und düsterer Black Thrash Metal mit einer gewaltigen Portion Power fliegt dem Hörer um die Ohren. In Sachen Intensität und Düsterheit kann "Servants" sogar mit der aktuellen NECROPHOBIC-Scheibe mithalten. Die Gitarrenläufe mit stellenweise eingebauten Melodien (bspw. in 'Eternal, I Am') erinnern mich zudem an die deutsche Fraktion CTULU zu "Sarkomand"-Zeiten. Mit 'Mouth Ov Ahriman', 'Lechery' oder auch 'Eternal, I Am' haben die Schweden richtige Knallersongs vorgelegt, bei denen kein Nacken stillbleiben dürfte.



Auch die Produktion, bei der übrigens Angus Norder selbst für die Aufnahmen verantwortlich war und bei der Joona Hassinen im Studio Underjord den Mix übernommen hat, knallt gewaltig und verleiht den Songs dadurch die notwendige Portion Power.



NEKROKRAFT serviert mit "Servants" ein abolutes Black-Thrash-Highlight. Hier passen Songs, Sound und dieses Mal auch die Albumlänge mit ca. 42 Minuten. Mit "Servants" stellt Angst mit seinen Mannen nahezu problemlos die aktuelle WITCHERY-Scheibe in den Schatten!