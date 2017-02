Erschreckend lahme Vorstellung nach fünfjähriger Pause!

Sie waren einst die Meister der beschwingten Grooves, bevor sie sich immer seltener auf den Bühnen und in den Studios dieser Welt präsentierten. Doch die drei Herren von den NEKROMANTIX haben sich in den fünf Jahren seit dem letzten Album-Release nicht aufs Altenteil zurückgezogen, sondern lediglich eine schöpferische Pause eingelegt, die dem neuen Werk nun eigentlich auch zugute kommen sollte. Allerdings ist "A Symphony Of Wolf Tones & Ghost Notes" nicht das erhoffte Highlight-Album geworden, sondern leider eine ziemlich spannungsarme, viel zu routinierte Vorstellung, die hier und dort zwar ihre Momente hat, im Großen und Ganzen aber nicht an die Glanzstunden früherer Tage anknüpfen kann - und das muss man auch mit aller Enttäuschung genau so sagen!



Die Grooves sind relativ müde, die Psychobilly-Elemente verschwinden zumeist in den Hintergrund, an einprägsamen Phasen mangelt es dem neuen Werk auch ganz deutlich, und wenn man auf die Performance zu sprechen kommt, darf man auch nicht verleugnen, dass vor allem beim Gesang deutliche Erschöpfungserscheinungen wahrzunehmen sind. Die Leidenschaft und Hingabe solcher Platten wie "Return Of The Loving Dead" scheint hier jedenfalls nur noch eine gute Erinnerung zu sein, die auf "A Symphony Of Wolf Tones & Ghost Notes" immer weiter verblasst.



Immerhin: Songs wie 'Ghost Babe' und 'Mind Mausoleum' zeigen, dass die Jungs es potenziell immer noch draufhaben. Aber an Kleinigkeiten kann man sich in diesem Fall auch nicht hochziehen; dafür ist dieses Album einfach zu langweilig geraten!



Anspieltipp: Ghost Babe