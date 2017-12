Schrottiger Crossover ohne klare Linie

Wer soll denn nun zornig sein? Die Band selbst? Oder vielleicht doch die Hörrer, die sich den neuen NEMEZIZ-Silberling antun müssen? Diese Frage bleibt bis zum letzten Track von "Gerechter Zorn" ungeklärt, doch Fakt ist ganz klar, dass der krude Crossover aus Nu-Metal-Grooves und groovigem Thrash genauso unspektakulär ist wie die zeitweiligen Ausflüge in den Punk, bei denen man das Gefühl hat, die ONKELZ hätten ihre B-Ware an den Meistbietenden verkauft. Und was ist mit einem lieblichen Popsong wie 'Alte Wunden'? Warum greift man hier auf einmal in den Pathos-Topf, während man an anderer Stelle betont heavy auftrumpfen möchte? Irgendwie will das alles nicht zusammenpassen.

Und so wundert man sich dann auch, dass die Jungs die Scheibe tatsächlich auf einem renommierten Label herausbringen dürfen. Wenn man bedenkt, wie viele talentierte Combos danach lechzen würden, endlich diesen Schritt vollziehen zu können, ist es schon erschütternd, dass "Gerechter Zorn" diesen Weg nehmen darf - da könnte man dann tatsächlich zornig werden. Aber sei's drum: Kaufen muss man das Ding ja nicht. Und ich für meinen Teil kann auch nur davon abraten.