Beugt euch vor der Imperial Priestess!

Von dem Quintett aus Down Under habe ich das erste Mal etwas mitbekommen, als es im Konzertbericht zum "Hell Over Hammaburg" (bei welchem ich leider nicht zugegen sein konnte) vom Kollegen Holger Andrae Erwähnung fand. Auch wegen der Fotos war ich sofort interessiert am Sound von THE NEPTUNE POWER FEDERATION, dennoch sollte es bis zum Zeitpunkt, da die Promo des neuen Albums bei mir ankam, dauern, bis ich die ersten Töne von der zumindest visuell ungleichen Truppe hören durfte.

'Can You Dig?' ist somit nicht nur der Einstieg ins Album, sondern auch meiner in das Schaffen der Band. Wow, was für eine geniale Stimme hat denn Sängerin Lauren Friedman (die sich selbst nur als die "Imperial Priestess" gibt) bitte zu bieten? Das ist eine unglaubliche Energie, die zusammen mit dem richtig guten Rock 'n' Roll, welchen die vier Instrumentalisten beisteuern, für sofortige gute Laune sorgt. 'Watch Our Masters Bleed' macht genauso gelungen weiter und hat mit den eingängigen Gesangslinien, die im Refrain leicht hallend daher kommen und von passenden Keyboard-Blechbüchsen-Streichern untermalt werden, ungeheures Ohrwurm-Potential. Und so geht es weiter durch die "Memoirs Of A Rat Queen", die von den Erlebnissen der imperialen Priesterin aus den verschiedenen Zeiten berichten, durch die sie reist und in denen sie sich immer wieder in anderer Gestalt offenbart. Das wird einfach nicht langweilig, da auch die Song-Längen nicht allzu sehr ausufern und kein Stück wie das vorige klingt.

Das ist ganz hohes Niveau, das uns hier präsentiert wird, und mal wieder der Beweis dafür, wie viel unglaublich gute Musik aus Australien kommt. Das Opus wird mit einem fabelhaften 'The Reaper Comes For Thee' gekrönt und überzeugt den Hörer nach 38 Minuten davon, dass er ganz dringend auch in die früheren Alben der NEPTUNE POWER FEDERATION hineinhören sollte.