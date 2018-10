Memorial for A Wish (2018 Version)

Deutlich überarbeitete Neufassung!

Andreas Nergard hatte vor fünf Jahren konkrete Visionen, was den Release seines ersten Albums anbelangte. Zahlreiche Musiker strömten in sein Studio, um ihn bei seinem ambitionierten Projekt zu unterstützen, darunter prominente Gastsänger, Gitarristen und andere Helfershelfer, die aus einem ersten Projektvorschlag ein originelles Album machen sollten, welches sich mit der großen Konkurrenz im symphonisch angehauchten progressiven All-Star-Metal-Zirkus behaupten kann.

Fünf Jahre später ist der skandinavische Musiker mit dem Resultat offenbar nicht mehr ganz zufrieden; die Arrangements waren im Rückblick nicht ganz so perfekt, wie der NERGARD-Mastermind sich das anfangs vorgestellt hatte, soundtechnisch bestand bei "Memorial For A Wish" ebenfalls Nachholbedarf, und überhaupt schienen einzelne Passagen nicht vollendet und sollten noch einmal eine kleine Frischzellenkur erfahren, die Andreas Nergard schließlich auch selbst übernommen hat. Der Perfektionist hat seinen 2013er-Silbeerling folglich noch einmal komplett neu eingespielt (bis auf die Gastparts natürlich) und den Songs noch mehr Raum gegeben, in denen die vielen Details besser zur Geltung kommen. Vor allem die Gitarrenparts klingen nun etwas organischer, die minimalistischen symphonischen Arrangements wiederum haben einen pralleren Klang, und wenn man die konzeptionelle Aufbereitung betrachtet, ist die Änderung der Tracklist auch stimmiger, weil der neue Spannungsbogen sich ein wenig über das Gefüge des vor fünf Jahren erschienenen Originals setzt.

Muss man "Memorial For A Wish" deshalb auch ein zweites Mal erwerben? Nun, da bin ich mir nicht ganz sicher, weil der Charakter der Songs sich nur marginal verändert hat. Andererseits ist die aktuelle Fassung einfach noch eine Spur eleganter, die Arrangements sind fülliger, und auch wenn hier und dort etwas zu viel Kitsch aufgeladen wurde, ist die Neuauflage dennoch ein tolles Melodic-Metal-Album, das man spätestens jetzt einmal näher betrachten sollte. NERGARD macht eben keine halben Sachen - das sollte spätestens jetzt klar sein!

Anspieltipps: Hell On Earth, An Everlasting Dreamscape