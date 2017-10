Den Namen NERVCAST sollte man sich merken!

Da gründen vier junge Burschen aus Kanada eine Band, schreiben ein paar Stücke und landen gleich mit ihrer ersten Veröffentlichung einen Volltreffer. Die Gruppe heißt NERVCAST und spielt auf ihrer EP "Locked And Loaded" knallharten, aber melodischen Metal mit deutlichem Thrash-Anteil.



Mehr als einmal fühlt man sich beim Anhören der CD an METALLICA und vor allem MEGADETH erinnert, und zwar ohne dass sich die Musik von NERVCAST dagegen verstecken müsste. Neben dem Sound trägt auch die Stimme des Sängers, die phasenweise denen der Herren Mustaine und Hetfield ähnelt, zu dem Vergleich bei. Jedes der vier Stücke zeichnet sich durch gute Melodien, interessante und vielseitige Arrangements und dem Können aller vier Musiker aus. Vor allem an den Leadbreaks der Zwei-Gitarren-Band, die dabei auch die Rhythmusgruppe richtig in Szene setzen, kann man sich kaum satt hören. Keine Nummer erreicht die Vier-Minuten-Marke, und dennoch stecken alle voller Ideen. Gekrönt wird das Ganze durch eine sehr gute Produktion, die auch die Bassgitarre deutlich hörbar macht.



Kurzum: Die Jungs haben gute Musik geschrieben, beherrschen ihre Instrumente und lassen es ordentlich krachen. Die können gerne mit einem kompletten Album vorbeikommen. Derweil ist die EP im Bandcamp von NERVCAST erhältlich.