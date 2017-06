Ordentlicher Death Metal aus Amazonien.

Bereits über 20 Jahre aktiv sind die Brasilianer von NERVOCHAOS - und mit "Nyctophilia" bieten sie bereits ihr siebtes Studio-Album.



Alle bisherigen Scheiben liefen völlig an mir vorbei, aber ich muss sagen: Diese Scheibe hat es mir durchaus angetan. Zwar ist es keine außergewöhnlich gute oder gar spektakuläre Scheibe, dafür aber sehr solider Death Metal. Hier ist alles gut gemacht, die Band braucht keinerlei Exotenbonus (mal ehrlich: Für Brasilien gibt es den doch auch nicht mehr).



Die fein gekeiften, manchmal auch tief gegrölten ('Ritualistic') Vocals, das manchmal etwas Black-Metal-lastige Riffing - hier wird die eine oder andere alteingesessene Band niedergespielt. Mal gibt es ASPHYX-lastige Langsamkeit, mal wird das Gaspedal durchgedrückt. Wie schon angedeutet: Vor allem beim Gesang überzeugt die Band schon auf ganzer Linie. Ihre Stärke liegt bei den Songs im langsamen bis mittleren Tempo. Wenn es zu schnell wird, ist es auch ein wenig austauschbar - wobei 'Vampiric Cannibal Goddess" zum Beispiel schon ordentlich abgeht. Einzig ein paar echte Hits fehlen der Scheibe noch, um wirklich zur ersten Death-Metal-Liga aufzuschließen. Ein besseres Artwork hätte sicher geholfen, um im CD-Regal besser gefunden zu werden.



Wenn die Hits kommen, steigt diese Band auf und wird noch eine Rolle im Death-Metal-Zirkus spielen. Für Genre-Puristen kann ich auch jetzt schon sagen: Hört rein und macht euch ein Bild von diesem feinen Scheibchen. Hier gibt es guten Old-School-Death-Metal, der sowohl mit Thrash (mehr) als auch Black (weniger - bei den Gitarren) Metal flirtet.



Anspieltipps: Moloch Rise, Ritualistic, Season Of The Witch, Dead End.