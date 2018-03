Bravouröser Stilmix!

Mag man es kurz auf den Punkt bringen, könnte man lediglich darauf verweisen, dass NESSERIA mit seinem dritten Release (bei ebenso vielen Splits) das ungeschriebene Gesetz des entscheidenden Albums absolut souverän meistert. "Cette érosion de nous-mêmes" erweitert die musikalischen Optionen des französischen Post-Metal-Acts nicht nur um einige Nuancen, sondern grundsätzlich allumfassend um einige echt schwere Brocken.

Und trotzdem ist der neue Silberling zugleich auch derjenige geworden, der in der Summe am leichtesten zugänglich ist. Die Melodien zünden noch schneller, es gibt einen ganzen Reigen sphärischer Glanzmomente, der Anstieg von dynamisch eingeworfenen Aggro-Phasen erfüllt seinen Zweck doppelt und dreifach, und wenn sich NESSERIA dann mal für einen kurzen Moment zurückzieht, um nur wenig später die nächste Eruption zuzulassen, ist das schon ganz große Kunst - gefüttert von Elementen aus Shoegaze, Black Metal, Post-Hardcore und Screamo.



Derweil erlaubt sich "Cette érosion de nous-mêmes" extrem viele Wendungen und Stimmungswechsel. Monumentale Passagen werden von gezielten Attacken gekreuzt, epische Melodien und rabiate Hardcore-Druckphasen geben sich die Klinke in die Hand, und auch die zahlreichen Tempowechsel künden von einem immens abwechslungsreichen Album, das am Ende aber dennoch so eingängig ist, dass selbst die etwas experimentelleren Tracks sofort sitzen. Und gerade das ist noch einmal extrem bemerkenswert.

NESSERIA ist ein gigantisches Album geglückt, das man gerne mit vielen Superlativen beschreiben darf. Der grandiose Stilmix ist wild, bedächtig, brachial und stimmig und im Modern-Metal-Kontext wohl auch das, was man innovativ nennen muss. Metaller ohne Scheuklappen müssen hier zwingend zugreifen!



Anspieltipps: Cette érosion de nous-mêmes, St Petersburg, La chasse aux écureuils