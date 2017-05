Erste Compilation der schwedischen Underground-Blackies

Nach immerhin vier vollwertigen Alben, sechs EPs und einer Reihe Singles dürfen sich die Herren von NETHERBIRD durchaus das Recht herausnehmen, ihre bisherige Laufbahn einmal Revue passieren zu lassen. Die Skandinavier waren in den letzten Jahren enorm fleißig und haben reichlich Material zusammengespart, um eine vermeintliche Best-of auch bis zum Rand zu füllen - und genau das geschieht auf "Hymns From Realms Yonder" auch.

Alleridngs versteift sich die Band nicht auf den bloßen Rückblick, sondern liefert in der üppigen Bonuabteilung auch ein paar besondere Schmankerl in Form von Covertracks solcher Acts, die NETHERBIRD im Laufe der Jahre merklich beeinflusst haben. Dazu gehören PARADISE LOST ('As I Die') und SENTENCED ('Nepenthe') offenbar ebenso wie ORDO ROSARIUS EQUILIBRIO ('Conquest, Love & Self Perseverance. The Gospel Of Aptitude'), die hier eine besondere Underground-Huldigung erfahren. Man muss zwar konstatieren, dass keiner der Tracks an die Originale heranreicht (schon mal gar nicht ANNHILATORs 'Alison Hell'), aber im Großen und Ganzen sind diese fünf Stücke eine nette Ergänzung zum handelsüblichen Stoff von NETHERBIRD.

Die wahren Perlen findet man nämlich in den vorangegangenen Stücken, in denen die Band noch einmal dokumentiert, dass sie im melodischen Black Metal nach wie vor die Fahne der mittleren 90er aufrechthält. Songs wie 'Abysmal Allure' und 'Swedish Sadness' sind Signaturen, an denen man als bekennender Anhängr von CRADLE OF FILTH bis DIMMU BORGIR nicht vorbeikommt. Und auch 'Brazen Splendor' und 'Ode To The False (Esse Non Videri)' wahren dieses Level und hinterlassen letztendlich ein zufriedenes Publikum, das spätestens mit dieser Compilation den Einstieg in die doch schon sehr große Welt von NETHERBIRD wagen sollte. Denn wenn nicht jetzt, wann dann?